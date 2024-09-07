Пожелания для МТ5 - страница 19
3. Дело в том, что одна из вилок вырождается окончательно не после какого-то определённого - "переломного" - ТФ, после которого на всех последующих старших ТФ она будет вырождаться и подавно. Обратите внимание, что на H4 и даже на H8 она вновь появляется и только начиная с H12 и далее она окончательно сужается по причине слишком большого масштабоно-ТФ'ного отдаления. А поскольку вилка опять проявляется в несжатом виде на ТФ, находящемся между теми двумя ТФ, на которых она сужается, то гипотеза о слишком сильном сближении точек привязки на старших ТФ, как мне думается, в конечном счёте не подходит.
Поставьте максимальный масштаб - и все будет правильно отображаться. У вас на графике созданы вилы эндрюса с очень узкой базой, и в итоге при мелком масштабе сбиваются координаты в пикселах.
Спасибо. Объяснение вполне доходчивое, но пользователь же не может в качестве предпочтения выбрать просиживание только на этом/одном ТФ и лицезреть его да ещё и в одном лишь максимальном масштабе, а ради уточнения других деталей графика временно с него спрыгивать, а потом опять возвращаться, не видя перекосов, но уткнувшись опять в максимальный масштаб с ограниченной площадью обзора и держа в голове узнанные детали, которые опять ушли за кадр. Хочется никуда лишний раз не дёргать с места, а обозревать всю картину сразу и созерцать притом корректное отображение построений на любом ТФ.
Данное руководство проблему не решает, а учит, как не видеть белые нитки. Благо, что в данном примере та капризная вилка достаточно узка в исправном виде, чтобы не быть актуальной на более солидных ТФ'ах. Но кто знает - может, похожие косяки вылезут на куда более актуальных для текущего масштаба и ТФ графических объектах... Вам, однако, всё же должно быть виднее...
Всё же буду надеяться, что в скором времени устраните искажения (пусть и не в приоритетном порядке), тем более с программно-логической точки зрения это в принципе выполнимо, алгоритм автокоррекции с учётом масштабов, баров и ТФ, а также его внедрение не должны вызвать проблем, если только весь код MT5 не закручен слишком лихо. Может, достаточно будет учитывать коэффициент угла наклона объекта на самом точном ТФ M1, а затем корректировать угол на других ТФ... или соблюдать пропорции на разных ТФ'ах через относительные координаты дополнительных опорных точек объекта. Объекты не должны гулять сами по себе, как в видеопримере, где X-пересечение вил на одном ТФ такое, а на другом - сякое. Это сбивает с толку.
Всем доброго времени суток !
Вопрос к разработчикам:
после установки МТ5 обнаружил историю архива котировок размером в 2,2 Гига ! ? !
как такое может быть? (ведь это всего лиш 14 инструментов)
Обещали ведь 10 мегабайт на 1 инструмент !
Я ни где не видел функцию - сохранить программно изображение графика как рисунок. Типа SevePic(имя файла, размер, формат) . Это было бы удобно для автоматического создания публикации на сайте.
Открывайте несколько счетов и торгуйте как угодно.
Но вот на (1) одном счете и по (2) одному символу (3) одновременно (4) несколько стратегий - это явно неразумно и технически неосуществимо в схеме одной позиции. Так как тема локов давно уже закрыта, то рекомендую ее не поднимать.
Спасибо за критику окна трейдинга. Мы его будем и дальше улучшать, добавив сохранение ранее выставленных стопов. Но в автоматизации интерфейса есть очень плохая вещь - в любых торговых ошибках из-за "автоматически подставленных" значений будут обвинять разработчиков. Именно поэтому мы сразу не сделали сохранение всех настроек.
Сейчас окно автоматических настроек уже достаточно интеллектуальное и выглядит так:
Также чуть позже мы добавим специальную вкладку "One Click Trading" в Market Watch для ускорения торговых операций.
Ренат,
во первых, спасибо за штатный "One(Double?) Click Trading" от меня лично и, уверен, от всех потенциальных пользователей.
Если есть реальная угроза обвинений, то поступите так, как это сделали разработчики Trading Station. При переводе в режим "One(Duble) Click Execution" выдается окно предупреждения и пользоавтель должен согласиться с принятием возможных рисков на себя. Кстати, "One(Double) Click Execution" не исключает открытие диалога с использованием контекстного меню. Короче, все продумано до мелочей, кроме MDI интерфеса с закладками и некоторых других не столь ключевых вещей, которые в MT реализованы лучше. Похоже вы опять зыбыли добавить колонку "Spread" и некоторые другие в таблицу "Обзор рынка" ;-) Я присоединил две картинки с обзором рынка из Trading Station (поддерживает два варианта обзора), можете полюбоваться. Не мешало бы (очень полезная вещь) добавить редактируемую колонку (Combo Box) для ввода объема сделки для "One(Dоuble) Click Execution" и возможность открыть позицию кликнув по полю Ask(Bid) coответствующего инструмента. В Trading Station все это есть. Если это сделаете (ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!), то лучше перименовать Ask(Bid) в Sell(Buy). Так будет гораздо понятнее, куда кликать. Выбирать объем и инициировать сделки можно в обоих вариантах обзора (при желании одним или двумя щелчками, задав только объем). Я, в основном, пользуюсь не табличным представлением обзора (вещица очень удобная, но есть вещи важнее и гораздо проще в реализации).
Хочется в скором времени сказать спасибо за реализацию команд "Close All Positions" и "Close All for Symbol". Последнее, естественно, в том случае, если Mt5/6/7... со временем научится поддерживать различный набор ордеров и систем исполнения, отдав выбор на откуп брокеру, в зависимости от страны пребывания и степени кухонности. Именно так это сделано в Trading Station (FXCM USA, FXCM UK, Deutsche Bank). "Close all Positions" (IMHO) нужная вещь. Часто бывает необходимо закрыть все сделки от греха подальше в момент неожиданно свалившейся новости или, например, успеть снять прибыль на шипе и т.д.
Несколько счетов, на мой взгляд, далеко не всегда является полноценной заменой. Простой пример - ПАММ счет. Ладно, на нет и суда нет. В любом случае, как вы правильно заметили, cистема исполнения такова (надеюсь, что в будущем пойдете по пути Trading Station - подддержка нескольких сиcтем), что исключает совместную работу независимых экспертов (портфель экспертов) и прочие вещи для одного инструмента. А жаль ;-)
Не очень представляю, о какой вкладке вы говорите. На мой взгляд, должны быть две кнопки на линейке инструментов - "Sell" и "Buy" плюс, описанное выше. В стандартном режиме открывается диалог. В режиме "One (Double) Click Execution" автоматически отсылается приказ c предустановленными параметрами для инструмента в активном окне (при щелчке по кнопоке линейки инструментов) или инструмента выбранного щелчком(двойным щелчком) в обзоре рынка. Некоторые из этих красот в MT5 можно реализовать самому, но это, безусловно(IMHO), должно быть штатным функционалом. Возможно, вы не поверите, но подобный фунционал у меня возник в голове (как разработчик, люблю, совершенные во всех отношениях программы) еще до знакомства с Trading Station в первые часы ознакомления с MT4(первое, что попалось ;-)). На ловца, как говорится ...
Наилучшие пожелания!
P.S. Это не последние пожелания. Крепитесь! ;-)
Я ни где не видел функцию - сохранить программно изображение графика как рисунок. Типа SevePic(имя файла, размер, формат) . Это было бы удобно для автоматического создания публикации на сайте.
Желательно по аналогии с MQL4-функцией WindowScreenShot, которая универсальна и находит удобное применение.
Вы оба, видимо, обсуждаете функцию ChartScreenShot - она сушествует с самого начала в MQL5.
Чтобы понять универсальность WindowScreenShot по сравнению с ChartScreenShot, можно посмотреть работу скрипта HistoryToImages.
Для WindowScreenShot не нужно двигать график (ChartNavigate) и это правильно.
Если есть реальная угроза обвинений, то поступите так, как это сделали разработчики Trading Station. При переводе в режим "One(Duble) Click Execution" выдается окно предупреждения и пользовавтель должен согласиться с принятием возможных рисков на себя.
Решил добавить текст окна предупреждения и принятия рисков из Trading Station. Это просто формальность (защита от идиотов), поскольку реально риски снижаются за счет гарантированного SL. Без "One(Double) Click Execution" трейдеры довольно часто входят в рынок и только потом выставляют SL. Иногда им это не удается сделать по чисто техническим причинам (например, обрыв связи). Я лично часто использую "Double Click Mode" - два щелчка для открытия позиции, а затем, если необходимо, в окне графика иструмента "перетаскиваю" линии SL и TP.
Choice of Market Order Submission ModeTerms and Conditions
By clicking “I Accept these Terms and Conditions” below, you acknowledge that you have read and understood the following terms and conditions, and you agree to be bound hereby. Your current version of the FX Trading Station enables you to choose between the following modes for order submission. You agree that you will be bound by the procedures and conditions specified herein with respect to each such mode.
The Default mode for order submission (“Default Mode”) is a two-step process. Using the Default Mode, you first click on either one of the following: the symbol rate, the closing rate on the open position, the Buy/Sell/Close/Stop/Limit buttons, or the Stop or Limit Columns in the Open Positions Window, and once the order box opens you will then need to confirm your order by clicking “OK” when prompted. Using the Default Mode, your order will not be submitted until you have completed both of the aforementioned steps.
The One-click mode for order submission (“ One-Click Mode”) is a one-step process. Using the One-Click Mode, your order will be submitted when you single-click on either one the following: the rate, the closing rate on the open position, or the Stop or Limit Columns in the Open Positions Window.
THERE WILL BE NO SUBSEQUENT CONFIRMATION PROMPT FOR YOU TO CLICK. IF YOUR ORDER IS A MARKET ORDER, YOU WILL NOT BE ABLE TO WITHDRAW OR CHANGE IT ONCE YOU CLICK. UNDER NORMAL MARKET CONDITIONS AND SYSTEM PERFORMANCE, A MARKET ORDER WILL BE PROMPTLY FILLED AFTER SUBMISSION AND YOU WILL HAVE ENTERED INTO A BINDING FX TRANSACTION.
When clicking on the buttons on the top navigation, such as: Buy/Sell/Close/Stop/Limit buttons, the confirmation window will open and you will need to confirm your order by clicking “OK” when prompted, regardless of your chosen Trading Mode.
In the Trading Mode screen you will be able to choose default settings for:
(a)
Order Type, as Market Order with a specified amount of pips or At Best Order, the order type chosen will display in the title bar of the dbFX Trading Station.
(b)
Default levels for stop loss and take profit orders, on every order executed a linked stop loss and limit order will be opened at the default levels. The default amounts are set as a specified amount of pips from the order rate. For a stop order the specified pips will be from the 'close' rate. For a limit order, the specified pips will be from the 'open' rate. The open and closed rates for each trade are specified in the open positions window. Please remember, limits will be filled at your requested rate or not at all. To not set default stop and limit orders uncheck the box by the stop distance and limit distance settings.
The Double-click mode for order submission (“Double-Click Mode”) is a one-step process. Using the Double-Click Mode, your order will be submitted when you double-click on either of the following: the rate, the closing rate on the open position, or the Stop or Limit Columns in the Open Positions Window.
THERE WILL BE NO SUBSEQUENT CONFIRMATION PROMPT FOR YOU TO CLICK. IF YOUR ORDER IS A MARKET ORDER, YOU WILL NOT BE ABLE TO WITHDRAW OR CHANGE IT ONCE YOU DOUBLE CLICK. UNDER NORMAL MARKET CONDITIONS AND SYSTEM PERFORMANCE, A MARKET ORDER WILL BE PROMPTLY FILLED AFTER SUBMISSION AND YOU WILL HAVE ENTERED INTO A BINDING FX TRANSACTION.
When clicking on the buttons on the top navigation, such as: Buy/Sell/Close/Stop/Limit buttons the confirmation window will open and you will need to confirm your order by clicking “OK” when prompted, regardless of your chosen Trading Mode.
In the Trading Mode screen you will be able to choose default settings for:
(a)
Order Type, as Market Order with a specified amount of pips or At Best Order, the order type chosen will display in the title bar of the dbFX Trading Station.
(b)
Default levels for stop loss and take profit orders, on every order executed a linked stop loss and limit order will be opened at the default levels. The default amounts are set as a specified amount of pips from the order rate. For a stop order the specified pips will be from the 'close' rate. For a limit order, the specified pips will be from the 'open' rate. Please remember, limits will be filled at your requested rate or not at all. To not set default stop and limit orders uncheck the box on the by the stop distance and limit distance settings.
By choosing either the One-Click Mode or the Double-Click Mode, you understand that your orders will be submitted upon your clicking of the symbol rate or the closing rate on the open position the specified number of times, without any further order confirmation. You agree to accept all risks associated with the use of the order submission mode you have chosen, including, without limitation, the risk of errors, omissions or mistakes made in submitting any order. You agree to fully indemnify and hold harmless Deutsche Bank AG from any and all losses, costs and expenses that may it may incur as a result of any such errors, omissions or mistakes by you, your trading manager or any other person trading on your behalf.