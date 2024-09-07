Пожелания для МТ5 - страница 73
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Меня в первую очередь интересовали строки.
А меня наоборот.
Кстати, строки можно хранить на чартах, как тултипы экранных объектов. Кривовато, зато работает и автоматом сохраняется при отключении терминала.
А меня наоботрот.
Кстати, строки можно хранить на чартах, как тултипы экранных объектов. Кривовато, зато работает и автоматом сохраняется при отключении терминала.
"Излишне усложнять" в данном контексте означает добавление нового медленного функционала для небольшого количества пользователей. Сейчас реализован очень эффективный механизм хранения и доступа, и мы не хотим его разрушать.
Для обмена данными между программами (да даже между клиентскими терминалами на одном компьютере) можно использовать файлы. Достаточно один раз написать пару стандартных классов.
Кстати, по поводу строковых глобальных переменных. Они ведь нужны для обмена строковыми данными между программами в пределах одного клиентского терминала? Так почему бы не передавать строки напрямую, через пользовательские события? Это гораздо более эффективный метод, чем обмен данными через глобальные переменные.
Слава, тогда очень убедительная просьба : сделайте, пожалуйста, mql-функцию для определения времени последней модификации файла (datetime FileLastModify(string FName)).
Очень надо. Иначе без обращения к файлу или использования DLL невозможно определить изменились ли данные с момента последнего обращения.
Для глобальных переменных аналог есть, а для файлов нету. Крайне несправедливо и негуманно!
Слава, тогда очень убедительная просьба : сделайте, пожалуйста, mql-функцию для определения времени последней модификации файла (datetime FileLastModify(string FName)).
Очень надо. Иначе без обращения к файлу или использования DLL невозможно определить изменились ли данные с момента последнего обращения.
Для глобальных переменных аналог есть, а для файлов нету. Крайне несправедливо и негуманно!
Я же сказал. Имеющимся.
Например, заголовочные файлы у нас включаются однократно. Нет необходимости в #ifdef
Вместо макроподстановок констант в зависимости от условия можно использовать переменные, инициализирующиеся по-разному в разных условиях.
Условия можно задавать опять же не дефайнами, а константными переменными
Наличие константы IS_DEBUG_MODE
Возможность на лету определять в каком окружении работает программа (тестирование, отладка, визуальное тестирование, оптимизация, разрешение использовать dll)
Видимо пропустил то обсуждение. А можно ли поподробней выделенное расшифровать?
Мне то как раз требуется возможность выборочного включения частей большого заголовочного файла, в зависимости от заданного набора ключей #define. Для этого кроме как использования #ifdef вроде бы другого способа не нашли.
Мне то как раз требуется возможность выборочного включения частей большого заголовочного файла, в зависимости от заданного набора ключей #define.
Видимо пропустил то обсуждение.
Опрос от моего лица. Окончившийся ничем -- тут
А можно ли поподробней выделенное расшифровать?
Три наверное самых распространенных использования #ifdef
1. флаги компиляции
2. учет версий
3. исключение включения дважды одного хедера конструкцией #ifndef #define , в качестве альтернативы #pragma once
Мне то как раз требуется возможность выборочного включения частей большого заголовочного файла, в зависимости от заданного набора ключей #define. Для этого кроме как использования #ifdef вроде бы другого способа не нашли.
Нельзя ли сделать возможность проводить фарвард-анализ при "Все символы". Сейчас терминал выдаёт:
2011.07.16 09:51:10 Tester forward testing disabled due to testing on all MarketWatch symbols
Это очень быстрый и удобный способ подбора корзины валют на очередной период, нежели прогонять их поочерёдно.
Как на счет чата между пользователями ?
Есть в transaq (на мамбе) функция отправить сообщение, я могу переписываться с другим клиентом компании зная его логин. Мне бы очень хотелось обмениваться сообщениями не прибегая к другим программам.
Разработчикам
Можно сделать так чтобы при смене типа ордера с "Немедленное выполнение" на "Отложенный ордер" не исчезало содержимое комментария и не обнулялся профит?
Насколько помню в МТ4 комментарий оставался прежним...