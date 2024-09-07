Пожелания для МТ5 - страница 22
Ох, как же ж меня напрягают перспективы этого поста!.. Сам себе проблемы наживаю. Обязательно спрОсите, какая конфигурация ОС, процессы в памяти, каким антивирусом пользуюсь, прописка, семейное положение, то, сё... Ой, лень-то ка-а-а-ак!!
В общем, проблему всё же обрисую, тем более, что делается это очень кратко. Только и только MT5 иногда приходится запускать по два раза, чтобы он запустился. Если машину рестартнуть, то MT4, MT5 и прочие Windows-приложения запускаются с первого раза, но если потом закрыть MT5 и вызвать его на исполнение вновь, он "изобразит шуршание", но запуститься - так и не запустится. Ежели второй раз сделать то же самое, тогда наконец запустится. Я сильно не всматривался в процессы, висящие в памяти, но есть подозрение, что от MT5 сервисом безвылазно висит какой-то контрольный модуль и отслеживает загрузку/выгрузку самого терминала MT5.
В принципе, запускать дважды мне пока ещё не лень, но вообще-то, быть так не должно. При делах ли здесь разработчики MT5 или причина в ином - без понятия.
Убрал Авторазмер у окошка Обзор рынка, включил отображение спреда, подстроил колонки так, чтобы котировки были видны полностью, без многоточий справа. Перезагрузил терминал. Авторазмер остался отключён, спред включён, как и настроил перед перезапуском. Но колонки опять гуляют сами по себе.
ДО: ПОСЛЕ:
Пожалуйста, обуздайте своих скакунов. Или подскажите, как я могу сделать это самостоятельно.
Спасибо.
Добавьте, пожалуйста, в открытие демо-счёта плечо 1:500, а то дискриминация какая-то получается. Тем более, что на реале 1:500 существует, а на демо - нет. Как так? Непорядок! Хотя ради ознакомления было бы нелишне и 1:1000 добавить - на реале и такое встречается.
Спасибо.
Кстати, а как в терминале узнать (или по конфигурационным клиентским файлам), какое на счёте плечо?
Спасибо.
Здравствуй, "параллельность"!
Вероятно, выявлена причина нарушения параллельности, о которой я говорил в одном из предыдущих сообщений, правда, здесь не обошлось без активных цапаний объекта за центр одной из линий, поэтому это немного другая история.
Очередной пример того, насколько необузданны племенные танцы некоторых графических объектов.
Вообще-то, никто не пришёл ко мне в гости и не предупредил, что магнитные точки стремятся примагнититься не только когда таскаешь непосредственно за них и отпускаешь вблизи экстремума, но даже тогда, когда двигаешь объект за среднюю точку, которая сама не магнитится, но "в тайном сговоре" с крайними - магнитными - точками, которые исправно продолжают заниматься своим делом - магнититься, если находятся вблизи High или Low свечи. Если объект оттащить от греха подальше от графика и играться с ним на свободном от свечей пространстве, то плясок никаких не наблюдается.
Хорошо, что удалось выявить причину опытным путём (надеюсь, не ошибся). Но остальным пользователям невдомёк, а ошибки с каждым актом перемещения накапливаются и накапливаются. В MT4 то ли абсолютно та же фигня, то ли аналогичная в целом. Проверять не буду, раз MT5 идёт ему на смену.
Прошу разработчиков отреагировать на проблему должным образом.
Что то в другой ветке меня не замечают, напишу тогда тут. Обнаружил что метки Label не выводятся в окнах индикаторов, а только на главном "0" окне. Нужно чтобы они выводились в окне данного индикатора.
Привожу пример тщетных и безутешных попыток позиционировать объект в далёком прошлом максимально точно на ТФ M1 посредством автоматического выкачивания недостающей детальной истории сделок. Или вы хотите сказать, что на вашем сервере её попросту нет? Если так, это одно дело, совсем другое дело, если она есть, но не выкачивается по причине непродуманного кода. По маркеру - это 1996 год, что довольно давно, поэтому истории и впрямь может не быть. Однако, MT4 честно отказывался её выкачивать, если её не было, и не давал пользователю позиционироваться на текущем и более младших ТФ'ах, а MT5 зачем-то старается услужить псевдорезультатом, но в итоге лишь озадачивает и сбивает с толку. Не знаю, что на это скажут остальные, но моё личное впечатление именно таково.
Возможно, стоит что-то придумать в этом плане для пущей ясности и однозначности восприятия графика в подобных ситуациях. Например, в фрейме с графиком при сменах ТФ временно отображается уведомление "Ожидайте обновления" - здесь же можно при отсутствии истории писать что-то вроде предупреждения "No historical data for this timeframe".
Положим, на чарт наложен канал (как водится - из двух параллельных линий) и нужно провести Trendline параллельно этому каналу, где-то по соседству. Тут с высунутым от усердия языком начинается ювелирная подгонка параллельности под канал. Ведь в то время как канал опирается на экстремумы графика, примагничиваясь к ним и притом автоматически равноудаляясь противолежащими линиями друг от друга, отдельную одиночную параллельную линию обычно приходится проводить "в воздухе", ни на что не опирая её. Хотелось бы расширенной полезной опции, которая бы позволяла проводить одиночную Trendline параллельно имеющемуся каналу, притом опорой ей служила бы ближайшая стенка выбранного канала (автоматически интеллектуально "угадывался" бы требуемый канал-источник не без начальной наводки самого пользователя), а не экстремумы свечей графика. Покамест достижение данной цели сводится к задаче прокладывания отдельной Trendline по одной из линий канала, снятию выделения с канала, выделению Trendline и только затем лишь оттаскиванию за середину Trendline на нужное расстояние в нужное место. А ныне это, как известно, и долго, и чревато искажениями.
Хотелось бы, чтобы это стало альтернативой будущим комплексным графическим объектам (если они вообще планируются), в которые должны уже входить зависимые примитивные подвижные части.
Замените, плз, шрифт в "инструментах". Сделайте как в МТ4 или чтобы можно было пользователю самому выбирать шрифт для таблицы. А то очень неудобно.