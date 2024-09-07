Пожелания для МТ5 - страница 13

Putnic:
отключен 

Просьбы-вопросы:

1. Расположение окон не сохраняется в принципе никогда  или только при каких то условиях?

2. По какому пути располагается клиентский терминал (точный путь)?

3. Какой каталог открывается при вызове Файл-Открыть каталог данных (точный путь)?

4. Если в настройках панели задач включить опцию "Виртуализация контроля учётных записей", что показывается в списке задач для процесса терминала?

 

И сразу вопрос по новому билду, как то странно работают функции Copy* 

bool ExactCorrectionM1(datetime &dt,double &pr,double dev,ENUM_APPLIED_PRICE price,ENUM_TIMEFRAMES inp_period)
  {
   int      rates_total=0,rates_time=0,result;
   datetime iTime[];
   double   iPrice[];
   datetime start, end;
   start=dt-PeriodSeconds(inp_period)*2;
   end=dt+PeriodSeconds(inp_period)*2;
   int err=0;
   do
     {
      rates_time=CopyTime(Symbol(),PERIOD_M1,start,end,iTime);
      switch(price)
        {
         case PRICE_HIGH: rates_total=CopyHigh(Symbol(),PERIOD_M1,start,end,iPrice);
         break;
         case PRICE_LOW: rates_total=CopyLow(Symbol(),PERIOD_M1,start,end,iPrice);
         break;
         default:
            return(false);
        }
      err++;
      Sleep(1);
     }
   while((rates_total<=0 || rates_time!=rates_total) && err<10);
   if(err>=10)
      return(false);

   if(price==PRICE_HIGH)
      result=ArrayMaximum(iPrice,WHOLE_ARRAY,rates_total);
   if(price==PRICE_LOW)
      result=ArrayMinimum(iPrice,WHOLE_ARRAY,rates_total);
   if(iPrice[result]<=pr+dev && iPrice[result]>=pr-dev)
     {
      dt=iTime[result];
      pr=iPrice[result];
      return(true);
     }
   return(false);
  }

А в отладчике видим интересную картину (минутный ТФ) 

Короче, должно быть 5 элементов массива, а их 2. Пробовал менять значения start и end местами результат такойже.

Может я что то делаю не правильно? 

 
Маленькое скромное пожелание, можно сделать что бы индикаторы отображались слоем ниже объектов, даже если объект Background. Иначе получается такая картинка:

 

Смотрится не очень :(( 

 
Хочу попросить сделать возможность нумеровать строки в MetaEditor, полезная вещь
 

Окно отправки-закрытия ордеров.

Нельзя ли заставить его запоминать где оно

закрывалось? Чтобы открывалось там, где

его закрыли? Просто если несколько окон на

рабочем столе открыто, удобней, когда каждый

открываемый объект знает свое место.

