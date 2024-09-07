Пожелания для МТ5 - страница 13
Просьбы-вопросы:
1. Расположение окон не сохраняется в принципе никогда или только при каких то условиях?
2. По какому пути располагается клиентский терминал (точный путь)?
3. Какой каталог открывается при вызове Файл-Открыть каталог данных (точный путь)?
4. Если в настройках панели задач включить опцию "Виртуализация контроля учётных записей", что показывается в списке задач для процесса терминала?
И сразу вопрос по новому билду, как то странно работают функции Copy*
А в отладчике видим интересную картину (минутный ТФ)
Короче, должно быть 5 элементов массива, а их 2. Пробовал менять значения start и end местами результат такойже.
Может я что то делаю не правильно?
Расположение не сохраняется. А количество графиков сохраняется? Сохраняются ли настройки графиков (символ, период, стиль, индикаторы, объекты etc)?
1. Стал перезапускать терминал после каждого изменения. Выявил условия при которых сбиваются настройки профиля. Настройки слетают после того как прячу верхнюю или нижнюю границы окна графика:
На МТ4 с этим проблем нет
2. "C:\Program Files\MetaTrader 5"
3. "C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal.exe"
4. Показывает точно так же как у Вас на рисунке
Ктото ответит, по этому вопросу?
Начинаеш чувствовать себя тупым. Толи у меня руки кривые, но до 248 билда все работало нормально, а теперь все индюки бред несут.
Неужели тяжело ответить в чем я не прав(или прав) .
Спасибо за ваше сообщение.
Разбираемся.
Маленькое скромное пожелание, можно сделать что бы индикаторы отображались слоем ниже объектов, даже если объект Background. Иначе получается такая картинка:
Смотрится не очень :((
Окно отправки-закрытия ордеров.
Нельзя ли заставить его запоминать где оно
закрывалось? Чтобы открывалось там, где
его закрыли? Просто если несколько окон на
рабочем столе открыто, удобней, когда каждый
открываемый объект знает свое место.