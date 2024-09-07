Пожелания для МТ5 - страница 18
Если ctrl+z возвращает удалённый графический объект, то необходимо также добавить возможность отменять и модификацию объекта через аналогичную комбинацию клавиш (например, alt+z). Особенно это востребовано при случайном задевании и сдвиге или перекосе уже подогнанных точно к вершинам магнитных точек объекта. Заново всё перечерчивать и подстраивать - просто очередной круг ада.
Спасибо за понимание.
да =))
эт точно =)
очень полезная штуковина будет =)))
На графике две вилки Эндрюса.
1. Проблема сжатия/вырождения в вертикальную прямую происходит только с одной (розовая), вторая почему-то в норме.
2. Проблема происходит на ТФ'ах: H3, H6.
3. На старших ТФ розовая вилка пересекает голубую слева снизу вправо наверх, но по мере уменьшения ТФ нижняя левая часть голубой оказывается ещё левее и уже голубая пересекает розовую слева снизу вправо наверх.
Как это всё понимать? Доколе?! Все пропорции и взаиморасположения на любых ТФ должны быть соблюдены и подобны друг другу! Не знаю, как в параллельных мирах, но в нашем мире сие есть истина в последней инстанции и должно соблюдаться неукоснительно!
На вас уповаю. Кто, если не вы?..
Спасибо!
не знаю говорил кто-нибуть или нет сделать так чтобы окна графиков можно было выносить за пределы терминального окна например на второй монитор или на третий...
а то копировать терминал для каждого монитора неохота
щаз вот с мт4 постоянно приходиться 2 терминала запускать
ибо 2 монитора и планирую 3 подключить
Предоставьте, пожалуйста, сохраненный шаблон. Подозреваю, что точки привязки находятся слишком близко и при увеличении масштаба сильно сближаются по временной шкале.
Кроме того, включена ли опция "Точная шкала времени"? В любом случае, шаблон для изучения не помешал бы, не исключаю ошибку и с нашей стороны.
Здорово будет если МТ5 убдет поддерживать несколько мониторов.
Угу... солидарен!
Предоставьте, пожалуйста, сохраненный шаблон. Подозреваю, что точки привязки находятся слишком близко и при увеличении масштаба сильно сближаются по временной шкале.
Кроме того, включена ли опция "Точная шкала времени"? В любом случае, шаблон для изучения не помешал бы, не исключаю ошибку и с нашей стороны.
1. Про "Точную шкалу времени" не знал. Поигрался - ничего не изменилось, стало быть, дело не в ней. Вообще, тонкой настройкой пока не занимался, апдейты также ставлю как есть, дефолтно.
2. Возможно, про чрезмерную близость точек привязки подмечено справедливо. Но в таком случае это всего лишь объяснение эффекта искажения, но не аргумент оставлять как есть. Чувствую, если потянуть этот монументальный планиметрический свитер за ниточку, столько всего всплывёт... да и от свитера ничего не останется. А очень не хотелось бы - MT5 смотрится распрекрасно, если издалека и без рук.
3. Дело в том, что одна из вилок вырождается окончательно не после какого-то определённого - "переломного" - ТФ, после которого на всех последующих старших ТФ она будет вырождаться и подавно. Обратите внимание, что на H4 и даже на H8 она вновь появляется и только начиная с H12 и далее она окончательно сужается по причине слишком большого масштабоно-ТФ'ного отдаления. А поскольку вилка опять проявляется в несжатом виде на ТФ, находящемся между теми двумя ТФ, на которых она сужается, то гипотеза о слишком сильном сближении точек привязки на старших ТФ, как мне думается, в конечном счёте не подходит.
О преимуществах MT5 перед MT4 много начитан. В теории - порадовал прирост скорости работы. Сейчас не вспомню, шла ли речь о скорости загрузки, исполнения скриптов, расчётов, или об интерфейсе, или о чём-то ещё, или обо всём и сразу, но на практике заметил разительное замедление по сравнению с MT4 при прыгании между ТФ'ами на высоколиквидных парах. Знаю, что вы изменили принцип догрузки и хранения исторических данных. Но вот у меня, например, на EUR/JPY, которая всегда отличалась заметно большей оживлённостью, чем многие другие пары, переходы на другие ТФ (особенно после долгого застоя на каком-то одном) существенно "подвешивают" терминал, задумывается он порой на десятки секунд. То ли дольше историю выкачивает, которой скапливается больше, чем на других парах, то ли разархивирует её дольше, то ли преобразует для визуального отображения долго... а может, причина в чём-то другом или во всём сразу. На MT4 такого отродясь не припомню. Во всяком случае, с появлением на моей машине MT5 ISP и скорость доступа в Интернет не менял.
Караул!! Не губите шедевр!
В MT5 даже после нескольких апдейтов никак не дождусь общего задания параметров всем графикам. Может, я не там искал пять копеек? Но в других местах их нет и подавно. Делал по образу и подобию MT4: можно по F8 задать индивидуальные параметры отображения (линию Ask, сетку, разделители периодов, объёмы и т. п.) только для данного графика, а можно по ctrl+o задать их же по дефолту, для всех будущих новых графиков. В MT5 по F8 всё задаётся нормально, но по ctrl+o не нашёл их общего задания в полном или хотя бы минимально необходимом виде.
Пожалуйста, расширьте опции общих настроек в MT5.
Спасибо.