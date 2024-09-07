Пожелания для МТ5 - страница 17
На TimeZones пристально внимание не обращал, но что касается уровней, то уверен, что второе (сознательные действия участников), включая банки. В районе уровней фибо, как правило расположены ордера. Думаю, что банки иногда дружно помогают "дотянуть" цены до фибо уровней, чтобы сработали ордера и они заработали на спрэдах. Обратите, например, внимание на RSI для минутного или пятиминутного графика на спокойном рынке - четко прослеживается работа роботов. О какой перекупленности или перепроданности можно говорить, когда речь идет о минутном графике, однако индикатор работает. Термин перекуплености и перепроданности родился в доисторическую эру, когда народ играл по дневным графикам и звонил трейдерам. C появлением компутеров эти термины вместе с индикаторами переселились на все временные интервалы, вплоть до минутного. C позиции здравого смысла - это полнейший дурдом (перекупили за несколько минут ;-)), но благодаря ему возможно построение эффективных TC, поскольку все продвинутые роботы и живые трейдеры знают про RSI (мой любимый индикатор), фибо, каналы, уровни поддержки и сопротивления, круглые числа... Если RSI зашкалил на дневном графике, то часто найдется новостная муха, которую аналитики, раздуют до размера слона, и график развернется. Не раз в этом убеждался. Очень часто, аналитики испекают слона задним числом, не подозревая, что виной всему был индикатор RSI, сработавший как катализатор для новости. Верно и обратное - RSI может превратить слона в муху - плевали мы на эту новость, пора разворачиваться. Все сказанное про RSI и новости применимо к фибо, особенно на дневных графиках и выше. Кстати, на RSI часто образуются линии поддержки и сопротивления. Основное внимание участников и роботов приковано к некросс парам, поэтому я не советую переоценивать значение теханализа на кросс парах. Лично я при игре на кросс парах выбираю самую дохлую валюту и самую сильную и на глазок вхожу в рынок. Посмотрите, например, на месячный график EUR/AUD и все поймете. Еще мне нравится, как толпа пробегает 1000 пипсов за одну минуту на новости, а остыв и поняв что новость выведенного яйца не стоит дружно ползет обратно. Игра, да и только. Говорят, что пять процентов трейдеров знакомы с правилами игры.
Считаю абсолютным бредом.
Некоторые называют это хеджированием. Вы, что, серезно предполагаете, что во всех финнансовых иститутах, где работают трейдеры, каждому трейдеру выдается разнарядка на каком инструменте и каком временном интервале играть и какую торговую систему использовать. Или по вашему, если я инвестирую бабло в сразу нескольких управляющих на Альпари, и при этом не снабжу их указаниями на каких инструментах играть, то меня можно упекать в психушку, только потому, что хочу понизить свои риски. Мне и самому не нравится, что 2*2 = 4. Бред, да и только! Но что поделаешь с этим. Если, вы про трехуровневую архитектуру бизнес-приложений, их взимосвязей или отсутствии таковых, то это тоже 2*2 (вчерашние студенты об этом знают). Ну, а про систему ордеров и прочие "достоинства" повторяться не хочется - точно в психушку отправите.
>В МТ5 никаких проблем с заглядыванием в другие инструменты нет. Фактически мы реально сняли почти все ограничения по доступу к историческим данным и разрешили выкачивать огромные объемы данных.
За это спасибо.
Нужна функция похожая на PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,15); , но обрезающая график с другой стороны.
Открывайте несколько счетов и торгуйте как угодно.
Но вот на (1) одном счете и по (2) одному символу (3) одновременно (4) несколько стратегий - это явно неразумно и технически неосуществимо в схеме одной позиции. Так как тема локов давно уже закрыта, то рекомендую ее не поднимать.
Спасибо за критику окна трейдинга. Мы его будем и дальше улучшать, добавив сохранение ранее выставленных стопов. Но в автоматизации интерфейса есть очень плохая вещь - в любых торговых ошибках из-за "автоматически подставленных" значений будут обвинять разработчиков. Именно поэтому мы сразу не сделали сохранение всех настроек.
Сейчас окно автоматических настроек уже достаточно интеллектуальное и выглядит так:
Также чуть позже мы добавим специальную вкладку "One Click Trading" в Market Watch для ускорения торговых операций.
P.S. Интересно, какими словами вы охарактеризуете тот факт, что подобное окошко отсутствует в настройках MT аж пятой версии. C помощью этого окна система преводится в режим мометальной отправки ордера на сервер с помощью одного или двойного щелчка мышкой с предустановленными отступами и, заданным в комбобоксе стакана, объемом. У MT даже сообразилки не хватает отобразить в диалоге подготовки и отправки ордера ранее введенные отступы и объем. Неужели за все пять версий не нашлось тридцати минут, чтобы реализовать One Click Execution c предустановленными параметрами? Однажды, я потерял, около 20% депозита из-за отсутствия этой функции - некогда было вводить отступы (цена резко устремилась вверх). После исполненения ордера на час оборвалась связь с интернет и мой ордер осталя без SL.
С некоторыми решениями разработчиков не согласен, но следующее высказывание, скорее всего, совпадет с их мнением.
MQL5 дает богатые и удобные возможности создания различного рода интерфейсов (окошки, кнопки и т.д.). Все, что может быть создано с помощью MQL5, не обязано быть штатным. На MQL5 можно настолько видоизменить внешний вид и принцип торговли по сравнению со штатным, что default MT5 может стать неузнаваем.
MQL5 довольно мощный язык. Если, например, создать графики, которые можно перемещать не только по-горизонтали, но и по-вертикали возможно с помощью MQL5, то это не обязано входить в штатную поставку MT5. MT5+MQL5 - это самодостаточное ядро клиенткого терминала. Почти все остальные идеи реализуются возможностями этого ядра. Задача разработчиков MT5 - высокопроизводительное самодостаточное и безопасное ядро. Это совершенно отличная концепция от MT4.
К тому же разработчики планируют огромное количество беспрецедентных бонусов (история, тестер, агенты и многое другое).
Есть и слабые места MT5 - не полная самодостаточность ядра. Но это видится разработчиками "бредовостью". В теории они правы. На практике - нет.
Если функция реализуется на MQL5, то она не должна быть штатной.
На TimeZones пристально внимание не обращал, но что касается уровней, то уверен, что второе (сознательные действия участников), включая банки. В районе уровней фибо, как правило расположены ордера. Думаю, что банки иногда дружно помогают "дотянуть" цены до фибо уровней...
Обратите, например, внимание на RSI для минутного или пятиминутного графика на спокойном рынке - четко прослеживается работа роботов.
Термин перекуплености и перепроданности родился в доисторическую эру...
сопротивления, круглые числа... Если RSI зашкалил на дневном графике, то часто найдется новостная муха, которую аналитики, раздуют до размера слона, и график развернется. Не раз в этом убеждался. Очень часто, аналитики испекают слона задним числом, не подозревая, что виной всему был индикатор RSI, сработавший как катализатор для новости. Верно и обратное - RSI может превратить слона в муху - плевали мы на эту новость, пора разворачиваться. Все сказанное про RSI и новости применимо к фибо, особенно на дневных графиках и выше. Кстати, на RSI часто образуются линии поддержки и сопротивления. Основное внимание участников и роботов приковано к некросс парам, поэтому я не советую переоценивать значение теханализа на кросс парах. Лично я при игре на кросс парах выбираю самую дохлую валюту и самую сильную и на глазок вхожу в рынок. Посмотрите, например, на месячный график EUR/AUD и все поймете.
Еще мне нравится, как толпа пробегает 1000 пипсов за одну минуту на новости, а остыв и поняв что новость выведенного яйца не стоит дружно ползет обратно. Игра, да и только. Говорят, что пять процентов трейдеров знакомы с правилами игры.
Где-то вроде на РБК (правда, видеоролик видел в записи в Интернете) говорили, что временные зоны Фибоначчи демонстрируют исправную работу на исторических данных ажно тысячелетней давности и такого же масштаба. Не буду сейчас с остроумным видом задаваться вопросом, где это они наковыряли исторические данные по экономике тысячелетней давности, но если верить им - а они показали такой график телезрителям, - в "доисторическую" эпоху не было ни банков, ни роботов, ни волевых усилий для честного доплёвывания до нужного Фибо-уровня. А уровни-то всё равно работали, работают и будут работать!
Роботы не влияют на формирование каких-то своих эксклюзивных переломов; насколько мне известно, они лишь раскачивают рынок, делая его более волатильным, чем при всецело ручной торговле, а переломам они подчиняются тем же и так же, как и все остальные участники рынка, - общерыночным, на уровне бессознательной массы, толпы любых трейдеров, живых и автоматических.
Переломы на Фибо-уровнях временных зон отдают типичным рыночным мистицизмом не меньше, чем исправная отработка многих других классических и проверенных временем графических инструментов ТА. Если 95%-97% лузеров на бирже и только 3%-5% удачливых игроков, то каким, скажите мне, образом подавляющее стадо паникующих жадных неуравновешенных и недалёких баранов по-умному направляют рынок, изгибают, раскачивают? Можно было бы ещё задаться вопросом, в чьих руках сосредоточена подавляющая часть средств: в руках этого стада или гораздо меньших по численности, но жирных и профессиональных банков - тогда ещё было бы ясно, кто так умнО формирует рынок, если б это были те самые крупные и профессиональные маркетмейкеры. Ну а если всё же стадная глупость, жадность и паника рулит рынком? Тогда почему так точно и красиво? И уж даже если крупные игроки-профессионалы рынка чисто теоретически могли бы пользоваться суперрасчётами на основе учёта всех историко-экономических аспектов (чего в действительности учесть просто нереально) вплоть до самого первоначального - первобытного - мирового экономического импульса и узнать наверняка, какая сейчас суперволна/подволна/миниволна/... и куда рынок пойдёт сейчас и даже позже, то заблуждающаяся мятежная толпа уж никак этого учитывать не может и даже не думает об этом, а стремится настричь мелкую листву на краткосрочных сделках. Всё это выглядит так, будто Рынок одушевлённый и живёт какой-то своей независимой жизнью, а мы ему подыгрываем, как теряя, так и снимая с него сливки и полагая при этом, что мы его формируем. Маркетмейкеры со мной демонстративно не согласятся, но это потому лишь, что Рынок - это Личность и он запретил им разглашать эту грандиозную тайну.
По поводу "игра, да и только" и "да не будем мы отрабатывать эту вашу новость, пора уже и возвернуться, а то подзадержались мы тут и нам не с руки ползти ещё дальше в том же направлении в угоду новости" - это всё очередная красивая и складная интерпретация, одна из многих. Есть конспирологические закидоны про "Сорос обрушил мировую экономику, дав импульс кризису", "Семейство Ротшильдов даже не светится в Форбс со своими триллионами, а те небезызвестные миллиардеры, что на первых местах там и ниже - так, мелкая сошка для отвода глаз от Ротшильдов"; есть теория про накачку крупных покупателей с многомиллиардными портфелями медведями (потенциальными лузерами), поддержка байером уровня, степпинг и резкий взмах, есть интересное утверждение А. Элдера , что котировки на Форексе и фундаментальный анализ "привязаны веревкой, длинной в милю. В конечном счете - фундамент определяет. Но до "конечного счета" - что угодно может произойти". Каждый сам для себя и по-своему пытается объяснить мировые экономические причины, процессы и следствия... О ценообразующих рыночных факторах может знать разве что Изобретатель Форекса, а маркетмейкеры догадываться чуть больше основной толпы и даже немного влиять на это, да и только. Ведь прекрасно видно, что если рынку настало время отработать определённый уровень (например, рвануть вверх только технической отработки ради), который его "уж подзаждался что-то", то самое ближайшее время уровень отработан будет, а с положением дел в реальном секторе экономики это не будет связано никак вообще. Лесозаготовки во время этого рывка вовсе не подскочат резко, нефти больше не выкачают, зерна не заготовят... - и потому в таких случаях плевать рынку на новости из реального сектора. Но если новость была значима, она обязательно будет отработана - не сразу, чуть позже.
Вообще, неплохо было бы перенести это в отдельную ветку, ибо оффтоп.
хм, а можно пример? У меня ни как не получается обрезать график с другой стороны, чтобы значения не уходили в ноль.
Объясните мне с точки зрения здравого смысла, от чего в MT Равноудалённый канал равноудалён идеологически: от того ли, от чего должен быть равноудалён, или от горбатого коня в вакууме? Очевидно ли это всё чайнику от ТА? Удобно ли опытному профи? Вот нарочно не лезу сейчас в местное описание, есть ли там объяснение этого или нет.
Вообще, в мировой практике (как ТА, так и обычной чертёжно-геометрической) равноудаляют что-либо от явного центра или оси, что и очевидно (если и есть иные варианты, то это уже специфика да экзотика). Rumus, например, имеет в своём РК такую центральную ось и прекрасную тривиальнейшую возможность (как выяснилось - и он ни хрена этого, похоже, не умеет) синхронно оттягивать/притягивать обе границы относительно видимой и неподвижной центральной осевой линии, подтаскивая за любую одну из них. Правда, управление каналом исключительно специфическое, на любителя. Вытянуть и расширить канал, а потом ещё и наклонить в нужную сторону или перевернуть - это каторга, поэтому пример плохого управления перенимать не нужно. Там даже есть возможность рисовать канал в канале, что просто ну никак избыточным и экзотическим не назовёшь. Очень полезная возможность. Например, +/-10% от основного, пунктиром.
Уважаемые разработчики. Не будете ли вы так любезны убояться Господа нашего Бога и как можно скорее предоставить пользователям качественный, юзабельный, юзер-френдли и оправдывающий своё название Равноудалённый канал? Ведь без нормального равноудалённого и легко управляемого РК мы никогда не обвалим американскую экономику окончательно и не научим братьев наших меньших американцев жить по средствам.
Спасибо и успехов во всём!