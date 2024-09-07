Пожелания для МТ5 - страница 110
При обновлении терминал от 7 марта 2014 (build 910) изменились иконки индикаторов и советников в соответствующих папках
\MQL5\Indicators ; \MQL5\Experts. Мне новый вид иконок индикаторов в эксплорере не понравился(какой-то интеграл на жёлтом фоне),
хотелось бы иметь возможность выбрать иконку по умолчанию для всех *.ex5
Конечно есть возможность задать для каждого индикатора в отдельности через #property icon "C:\temp\icon_ind.ico", но это нужно в каждом файле прописывать =(
При установлении ассоциации *.ex5 файла иконка берётся из terminal64.exe или из какого-то другого файла?
Пожелание следующее:
вот тут есть лог последних обновлений терминала. Он заканчивается 880 билдом. Сейчас у меня он уже авто-обновился до версии 910. Что изменилось никому не известно. Хотя лично мне не нравится, что перестали работать некоторые работавшие ранее вещи. Например - с глюками WinAPI вызовов я 880 не сталкивался, в 910 - получите и распишитесь. Хочу иметь возможность отключить авто-обновление, перед обновлением иметь возможность ознакомится со списком изменений. А также штатную функцию отката на прежнюю версию.
В идеале - видеть причастных к тем или иным изменениям "студентов". Чтобы были критерии для оценки рисков при очередном обновлении.
Если вы не в теме, то зачем дискутировать. А разницу вы увидите, когда начнете работать на бирже с последней ценой.
Еще, если быть внимательным, то мое предложение касается тиковой истории, той что отображается в окне "Обзор рынка", т.е. той что уже терминалом накоплена. Речь не идет о глобальном накоплении и предоставлении тиковой истории.
В MetaEditor при выборе меню Окна\Все окна... всплывает окно со списком открытых файлов
При этом порядок их сортировки соответствует порядку в котором они расположены под панелью инструментов.
Если список большой, что найти нужный файл по имени затруднительно (а полное имя файла в данном случае - единственный критерий поиска). Предлагается сортировать по умолчанию файлы в данном конкретном окне по имени, что существенно облегчит поиск.
И здесь же еще обратил внимание, что файлы (окна) .mqh отображаются cо значком с цифрой 5 (скрин выше), а файлы .mq5 - без цифры (синий значок, здесь не видно), хотя по логике должно быть наоборот.
В меню "Все окна..." исправили, а еще в окне Инструменты результат при поиске в файлах имеет такое же несоответствие
Если в командном компиляторе в опции /i:<path> path заключен в двойные кавычки и заканчивается '\', например "C:\NEW\", то
1) Если компилируемый файл не содержит в имени пробел, то ничего не происходит. Ничего не происходит и если указано имя не существующего файла
2) Если компилируемый файл содержит в имени пробел, то компилятор выдает ошибку: файл (обрезанное до пробела имя файла) не найден, даже если было задано полное имя файла (с учетом маршрута).
Пожелание сводится к тому, чтобы:
A) /i:"C:\NEW\" и /i:"C:\NEW" обрабатывать одинаково
Б) Была бы какая то реакция компилятора в 1-ом случае
B) в <path> можно было бы задавать несколько путей /i:"C:\NEW1;C:\NEW2" - по принципу не нашел include <> в предыдущем, ищи в cледующем
Сделайте в MetaTrader 5 Прямоугольник идентичный прямоугольнику в MetaTrader 4 , чтобы было 4 точки для редактирования а не 2