При обновлении терминал  от 7 марта 2014 (build 910)  изменились иконки  индикаторов и советников в соответствующих папках

 \MQL5\Indicators  ; \MQL5\Experts.  Мне новый вид иконок индикаторов в эксплорере не  понравился(какой-то интеграл на жёлтом фоне), 

хотелось бы иметь возможность выбрать  иконку по умолчанию для всех *.ex5 

Конечно есть возможность  задать для каждого индикатора в отдельности через #property  icon "C:\temp\icon_ind.ico",  но это нужно в каждом файле прописывать =(

 При установлении ассоциации  *.ex5 файла  иконка берётся из terminal64.exe или  из какого-то другого  файла?

 

Пожелание следующее:

вот тут есть лог последних обновлений терминала. Он заканчивается 880 билдом. Сейчас у меня он уже авто-обновился до версии 910. Что изменилось никому не известно. Хотя лично мне не нравится, что перестали работать некоторые работавшие ранее вещи. Например - с глюками WinAPI вызовов я 880 не сталкивался, в 910 - получите и распишитесь. Хочу иметь возможность отключить авто-обновление, перед обновлением иметь возможность ознакомится со списком изменений. А также штатную функцию отката на прежнюю версию.

В идеале - видеть причастных к тем или иным изменениям "студентов". Чтобы были критерии для оценки рисков при очередном обновлении.

 
Yurich:

Если вы не в теме, то зачем дискутировать. А разницу вы увидите, когда начнете работать на бирже с последней ценой.

Еще, если быть внимательным, то мое предложение касается тиковой истории, той что отображается в окне "Обзор рынка", т.е. той что уже терминалом накоплена. Речь не идет о глобальном накоплении и предоставлении тиковой истории.

Щас чё то скажу и тему забанят, но вы пишите, ваши мысли очень интересны.
 

В MetaEditor при выборе меню Окна\Все окна... всплывает окно со списком открытых файлов

При этом порядок их сортировки соответствует порядку в котором они расположены под панелью инструментов.

Если список большой, что найти нужный файл по имени затруднительно (а полное имя файла в данном случае - единственный критерий поиска). Предлагается сортировать по умолчанию файлы в данном конкретном окне по имени, что существенно облегчит поиск.

 
И здесь же еще обратил внимание, что файлы (окна)  .mqh отображаются cо значком с цифрой 5 (скрин выше), а файлы .mq5 - без цифры (синий значок, здесь не видно), хотя по логике должно быть наоборот.
 
Изменять ширину столбиков объема в соответствии с шириной баров. За пример можно взять изменение ширины гистограммы индикатора MACD.
 
A100:
И здесь же еще обратил внимание, что файлы (окна)  .mqh отображаются cо значком с цифрой 5 (скрин выше), а файлы .mq5 - без цифры (синий значок, здесь не видно), хотя по логике должно быть наоборот.

В меню "Все окна..." исправили, а еще в окне Инструменты результат при поиске в файлах имеет такое же несоответствие

 

 
хотелось бы:
1) потиковую историю, как в дукасе для тестераи для просмотра на графике.
2) возможность запуска не только оптимизации на агентах, а еще и робота и индикаторов, как на тестере, так и в реале, это позволит создавать ресурсоемкие системы нового уровня.(если есть поправьте, я не нашел)
3)а если с одного теоминала, одновременно можно будет торговать на разных счетах, да еще и разных брокерах, то вообще круто будет.
 

Если в командном компиляторе в опции /i:<path> path заключен в двойные кавычки и заканчивается '\', например "C:\NEW\", то

1) Если компилируемый файл не содержит в имени пробел, то ничего не происходит. Ничего не происходит и если указано имя не существующего файла

2) Если компилируемый файл содержит  в имени пробел, то компилятор выдает ошибку: файл (обрезанное до пробела имя файла) не найден, даже если было задано полное имя файла (с учетом маршрута).

Пожелание сводится к тому, чтобы:

A) /i:"C:\NEW\" и /i:"C:\NEW" обрабатывать одинаково

Б) Была бы какая то реакция компилятора в 1-ом случае

B) в <path> можно было бы задавать несколько путей /i:"C:\NEW1;C:\NEW2" - по принципу не нашел include <> в предыдущем, ищи в cледующем

Сделайте  в MetaTrader 5 Прямоугольник  идентичный прямоугольнику в MetaTrader 4 ,   чтобы было   4 точки для редактирования а не 2 

