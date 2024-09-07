Пожелания для МТ5 - страница 107

Новый комментарий
 
TheXpert:
Я вот иногда не пойму, ты издеваешься или серьезно. Вообще-то схема зеленое-на-черном гораздо более щадящая для глаз, чем черное-на-белом.
Может она и "щадящая", но на ней нифига не различить.
 

Сделайте пожалуйста в MetaEditorе кнопку - перевод всех ссылок на классы в функции прямо в коде советника в компактном виде

 

 
Reshetov:
Может она и "щадящая", но на ней нифига не различить.

Всем не угодишь, вот здесь например белый фон человеку наоборот - мешает, а точнее - "бьет по шарам"

https://www.mql5.com/ru/forum/2582/page11#comment_527461

 
Было бы здорово, если трассировка сделок отражалась на дневных(и более крупных) графиках, лишь частично, без стрелок, только линии. Или рисовались на фоне...
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов - Документация по MQL5
 

О! В МТ4 уже есть, хочу в МТ5!


 
joo:

О! В МТ4 уже есть, хочу в МТ5!

(Голос с небес): "Сегодня ты хочешь кастомный спред, завтра начнёшь требовать левую кастомную историю, бид-асковые бары, тиковые котировки и левел 3 в итоге... Ты заслуживаешь смерти, ибо явно жаждешь разрушить и завести в ближайший тупик весь тщательно разработанный проект MT5, в котором наконец-то достигнута безупречная и полностью автоматизированная доставка котировок непосредственно от брокера к трейдерскому терминалу с самым точным спредом прописанным в каждом баре ежеминутной истории......!!....."

--

Шучу.  Я тоже хочу.

:)

 
Reshetov:
Может она и "щадящая", но на ней нифига не различить.
А шаблоны?
 
 

Пожелание для MetaEditor - при редактировании кода нужна индикация названия функции в которой производиться редактирование.

То есть: имеется функции, которая в MetaEditor'e имеет размер нескольких экранов. При редактировании этой функции где-то в конце или в середине название этой функции соответственно невидно. Так вот, можно-ли сделать какую-то подсказку названия редактируемой функции? 

 
barabashkakvn:

Пожелание для MetaEditor - при редактировании кода нужна индикация названия функции в которой производиться редактирование.

То есть: имеется функции, которая в MetaEditor'e имеет размер нескольких экранов. При редактировании этой функции где-то в конце или в середине название этой функции соответственно невидно. Так вот, можно-ли сделать какую-то подсказку названия редактируемой функции? 

+1

Сие называется навигация по коду. Подсмотреть реализацию можно в той-же MS.

1...100101102103104105106107108109110111112113114...119
Новый комментарий