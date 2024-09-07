Пожелания для МТ5 - страница 111

Сейчас не видно, какой шаблон применён к графику. Профиль отображается в статусной строке, а вот шаблон с статусной строке не отображается. Хочется, чтобы шаблон отображался в статусной строке.
 

Начиная с какого то недавнего build в окне Инструменты, вкладка Торговля - для вспомогательной информации стало отводиться две строки.

 

А зачем занимать лишние строки во вкладке Торговля редко используемой информацией? Видимо потому, что Свободная маржа и Уровень маржи не помещались в одну строку и кому то это помешало.

Суть предложения состоит в том, чтобы вернуть все в одну строку - как было раньше (или вообще убрать из вкладки Торговля - Свободную маржу и Уровень маржи - ну раз уж не помещаются в одну строку - и тогда здесь останутся только баланс/средства/маржа/прибыль). А кому нужны такие "необходимые" параметры как Свободная маржа и Уровень маржи - могут воспользоваться вкладкой активы - где эта информация дублируется (там несколько строк будет целесообразнее, если вдруг в одну все не поместится)

 

Таким образом решается задача освобождения лишней строки вкладки Торговля путем исключения редко используемой информации - уже дублируемой в других вкладках.

A100:

Вы правильно заметили, что цифры не уместились в одну строку. На экране с большим разрешением (или если растянуть окно Инструменты на всю ширину экрана) такой проблемы не будет. Так было всегда.
 
konung: 

 Ну а что Вы добились таким нововведением? Теперь вспомогательная информация занимает вместо одной - две строки - а значение Свободной маржи всё равно - НЕ ВИДНО (ширину стоблцов Ордер и Время - я допустим уменьшил)

 

Получается, что информации все равно не видно, а места для ее вывода - требуется в два раза больше 

Естественно речь идет о малых разрешениях экрана, где каждая лишняя занятая строка имеет значение 

 
A100:

А маленькое это какое? У меня 1280*800 и все помещается (монитор настольный, ноутбук, планшет).
 
barabashkakvn:
А маленькое это какое? У меня 1280*800 и все помещается (монитор настольный, ноутбук, планшет).
1024x768 - да это даже не малое а вполне себе нормальное - наиболее часто встречающееся
 
A100:
1024x768 - да это даже не малое а вполне себе нормальное - наиболее часто встречающееся
А какой масштаб отображения выставлен в системе? 100% или больше?
 
А потом - ну если что то у кого то не помещается - то сделайте названия покороче Залог\Свободно\Уровень - как сделано в МТ4
 
barabashkakvn:
 А какой масштаб отображения выставлен в системе?
шрифт 125%
 
A100:
шрифт 125%

А в терминале на вкладке "Торговля" на пункте "Авторазмер" - галочка стоит?

