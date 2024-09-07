Пожелания для МТ5 - страница 111
Начиная с какого то недавнего build в окне Инструменты, вкладка Торговля - для вспомогательной информации стало отводиться две строки.
А зачем занимать лишние строки во вкладке Торговля редко используемой информацией? Видимо потому, что Свободная маржа и Уровень маржи не помещались в одну строку и кому то это помешало.
Суть предложения состоит в том, чтобы вернуть все в одну строку - как было раньше (или вообще убрать из вкладки Торговля - Свободную маржу и Уровень маржи - ну раз уж не помещаются в одну строку - и тогда здесь останутся только баланс/средства/маржа/прибыль). А кому нужны такие "необходимые" параметры как Свободная маржа и Уровень маржи - могут воспользоваться вкладкой активы - где эта информация дублируется (там несколько строк будет целесообразнее, если вдруг в одну все не поместится)
Таким образом решается задача освобождения лишней строки вкладки Торговля путем исключения редко используемой информации - уже дублируемой в других вкладках.
Ну а что Вы добились таким нововведением? Теперь вспомогательная информация занимает вместо одной - две строки - а значение Свободной маржи всё равно - НЕ ВИДНО (ширину стоблцов Ордер и Время - я допустим уменьшил)
Получается, что информации все равно не видно, а места для ее вывода - требуется в два раза больше
Естественно речь идет о малых разрешениях экрана, где каждая лишняя занятая строка имеет значение
А маленькое это какое? У меня 1280*800 и все помещается (монитор настольный, ноутбук, планшет).
1024x768 - да это даже не малое а вполне себе нормальное - наиболее часто встречающееся
А какой масштаб отображения выставлен в системе?
шрифт 125%
А в терминале на вкладке "Торговля" на пункте "Авторазмер" - галочка стоит?