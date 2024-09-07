Пожелания для МТ5 - страница 114
Странно, у меня работает. Нажал на вызове функции Alt+G и перескочил на определение функции, потом нажал на Ctrl+- и перешёл обратно.
О! "Ctrl" + "-" переход назад работает!
...Остаётся попросить подсветить такой функционал в редакторе.
Можно добавить кнопки на панель инструментов:
Уберите из панели "Инструменты" вкладки: Новости, Почта, Календарь, Компания, Маркет, Сигналы, Статьи, Библиотека; или дайте возможность настраивать отображение вкладок. Панель Инструменты для работы и она очень сильно перегружена ненужными вкладками. Сделайте настройку - линии бид и аск лучем, а не горизонтальной линией (перегружает график, если много объектов на графике).
поддерживаю!
и сделать бесполезные кнопки чат и ачивки отключаемыми