Пожелания для МТ5 - страница 114

Новый комментарий
 
Vitalie Postolache:
Странно, у меня работает. Нажал на вызове функции Alt+G и перескочил на определение функции, потом нажал на Ctrl+- и перешёл обратно.
О! "Ctrl" + "-" переход назад работает! Отлично. Значит вопрос снимается. Остаётся попросить подсветить такой функционал в редакторе.
 
Karputov Vladimir:
О! "Ctrl" + "-" переход назад работает!
Главное меню > Вид > Две последние опции.
 
Karputov Vladimir:
...Остаётся попросить подсветить такой функционал в редакторе.

Можно добавить кнопки на панель инструментов:


 
Добрый день, хотелось бы возможность горячими клавишами переключать фрейм выше ниже. Было бы очень удобно. Например ctrl Z вниз по фрейму, ctrlx вверх. Ну или как-то иначе. Спасибо
 
Здравствуйте!
Пользуюсь программой MetaTrader для iOS.

Когда Вы устраните косяки?

  1. Исчезают данные OHLC. Если переключиться в какое-либо другое приложение на телефоне, а потом снова переключиться в МТ4, то исчезает окно данных OHLC. Неужели Вы не видите этот глюк?! Может Ваши тестировщики уже начнут работать и исправят эту проблему? ПРИЛАГАЮ СКРИНШОТ.
  2. Когда я переключаюсь с более старшего таймфрейма на младший, выскакивает голубое окошко, которое предлагает перейти на другую дату с такой же ценой. Зачем мне это??? Для чего это вообще нужно? Почему я не могу отключить это окно? Оно уже заколебало, если честно!!! СКРИНШОТ ПРИЛАГАЮ. 
 
добавить в инсклюдники radix sort как стандартный набор к quick sort
 
Уберите из панели "Инструменты" вкладки: Новости, Почта, Календарь, Компания, Маркет, Сигналы, Статьи, Библиотека; или дайте возможность настраивать отображение вкладок. Панель Инструменты для работы и она очень сильно перегружена ненужными вкладками. Сделайте настройку - линии бид и аск лучем, а не горизонтальной линией (перегружает график, если много объектов на графике).
 
WinProject:
Уберите из панели "Инструменты" вкладки: Новости, Почта, Календарь, Компания, Маркет, Сигналы, Статьи, Библиотека; или дайте возможность настраивать отображение вкладок. Панель Инструменты для работы и она очень сильно перегружена ненужными вкладками. Сделайте настройку - линии бид и аск лучем, а не горизонтальной линией (перегружает график, если много объектов на графике).

поддерживаю!

и сделать бесполезные кнопки чат и ачивки отключаемыми

 
а ещё давно пора сделать уровни сетки по круглым уровням как во всех терминалах
 
Уважаемые разработчики! Сделайте пожалуйста возможность подключения через веб терминал к счетам с расширенной авторизацией, использующим SSL сертификат.
1...107108109110111112113114115116117118119
Новый комментарий