Пожелания для МТ5 - страница 117

есть предложения добавить АПИ для работы с цветом вкладок, чтобы можно было в советниках и индикаторах управлять им, таким образом повышая наглядность. Также есть предложения добавить размещение этих закладок по вертикали, таким образом можно открыть бОльшее количество вкладок и удобно переключаться между ними, даже на небольших экранах.

 

https://www.mql5.com/ru/docs/network/socketcreate

По какой причине не работает в тестере стратегий?

Планируется ли обеспечить работу этой функции в тестере стратегий?

Желательно в MetaEditor сокращение длинного пути %terminal% используемого при поиске в файлах


использовать также и в других местах:

При выдаче результатов поиска в файлах

При указании полного пути файла


При открытии и сохранении файла

в меню Файл


и в других местах

 
А можно его (%terminal%) вообще не использовать. Считая, что все пути где явно не указана буква диска заданы относительно  %terminal%
 

Процитирую здесь.

"Давно просится команда восстановления интерфейса."

Ссылка: https://www.mql5.com/ru/forum/436350/page2#comment_43271346

здравствуйте товарищи - кликал на менюшки МТ5 - окно данных - обзор рынка - и докликался - теперь они мелкие и нераскрываются на все окно - как вер...
 

Добрый день.

Есть небольшая идея.

Для трейдинга при нескольких мониторах в конфигурации - оч. полезна возможность выноса окна с чартом за рамки терминала, на отдельный монитор.

По типу как вкладку на Firefox можно перетащить на второй монитор в отдельное окно. Только в этом случае - без главного окна терминала.

Если таким образом при трех мониторах можно запустить только 1 терминал, то на остальных мониторах с производными чартами, была бы полезна функция выравнивая по шаблону в каждом из мониторов окон тех дочерних чартов, по аналогии с реализацией в самом терминале. Если к отдельному чарту можно будет вывести окно со сделками по инструменту чарта(фильтрованный список), которое тоже кастомизируемо - было бы тоже полезно.

P. S. В таком случае актуальны профили и цветовые темы для каждого чарта в отдельности. С возможностью настройки сглаживания, режима полутонов и т.д. Для примера, на ноутбуке с экраном 15 или 17 дюймов запустил терминал, а на подключенные мониторы по 27 дюймов вынес часть чартов с него и применил цветовые кастомные профили. Если профили в зависимости от ситуации можно будет менять из MQL - это супер. Профили естественно должны быть premade с лучшими цветовыми конфигурациями (вроде есть такая так сказать небольшая наука о том, как цвета на психику влияют).

Всего хорошего!

 
transcendreamer #:
а ещё давно пора сделать уровни сетки по круглым уровням как во всех терминалах

Два года ждали... но не дождались...

 
transcendreamer #:

Два года ждали... но не дождались...

Знаете что бывает с теми кто умеет ждать? Ничего, так и ждут.

 
sober #:

Знаете что бывает с теми кто умеет ждать? Ничего, так и ждут.

Да, понятно что можно скриптами все нарисовать, эка невидаль :) просто это должно быть "из коробки" без скриптов, ибо сейчас стандартная сетка уровней бесполезна чуть более чем полностью.

 
transcendreamer #:

Да, понятно что можно скриптами все нарисовать, эка невидаль :) просто это должно быть "из коробки" без скриптов, ибо сейчас стандартная сетка уровней бесполезна чуть более чем полностью.

Ну так Вам ехать или "шашечки". Мне потому и нравится метатрейдер, можно налепить что угодно, на что фантазии хватит.
