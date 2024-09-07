Пожелания для МТ5 - страница 117
есть предложения добавить АПИ для работы с цветом вкладок, чтобы можно было в советниках и индикаторах управлять им, таким образом повышая наглядность. Также есть предложения добавить размещение этих закладок по вертикали, таким образом можно открыть бОльшее количество вкладок и удобно переключаться между ними, даже на небольших экранах.
https://www.mql5.com/ru/docs/network/socketcreate
По какой причине не работает в тестере стратегий?
Планируется ли обеспечить работу этой функции в тестере стратегий?
Желательно в MetaEditor сокращение длинного пути %terminal% используемого при поиске в файлах
использовать также и в других местах:
При выдаче результатов поиска в файлах
При указании полного пути файла
При открытии и сохранении файла
в меню Файл
и в других местах
Процитирую здесь.
"Давно просится команда восстановления интерфейса."
Ссылка: https://www.mql5.com/ru/forum/436350/page2#comment_43271346
Добрый день.
Есть небольшая идея.
Для трейдинга при нескольких мониторах в конфигурации - оч. полезна возможность выноса окна с чартом за рамки терминала, на отдельный монитор.
По типу как вкладку на Firefox можно перетащить на второй монитор в отдельное окно. Только в этом случае - без главного окна терминала.
Если таким образом при трех мониторах можно запустить только 1 терминал, то на остальных мониторах с производными чартами, была бы полезна функция выравнивая по шаблону в каждом из мониторов окон тех дочерних чартов, по аналогии с реализацией в самом терминале. Если к отдельному чарту можно будет вывести окно со сделками по инструменту чарта(фильтрованный список), которое тоже кастомизируемо - было бы тоже полезно.
P. S. В таком случае актуальны профили и цветовые темы для каждого чарта в отдельности. С возможностью настройки сглаживания, режима полутонов и т.д. Для примера, на ноутбуке с экраном 15 или 17 дюймов запустил терминал, а на подключенные мониторы по 27 дюймов вынес часть чартов с него и применил цветовые кастомные профили. Если профили в зависимости от ситуации можно будет менять из MQL - это супер. Профили естественно должны быть premade с лучшими цветовыми конфигурациями (вроде есть такая так сказать небольшая наука о том, как цвета на психику влияют).
Всего хорошего!
а ещё давно пора сделать уровни сетки по круглым уровням как во всех терминалах
Два года ждали... но не дождались...
Знаете что бывает с теми кто умеет ждать? Ничего, так и ждут.
Да, понятно что можно скриптами все нарисовать, эка невидаль :) просто это должно быть "из коробки" без скриптов, ибо сейчас стандартная сетка уровней бесполезна чуть более чем полностью.
