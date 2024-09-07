Пожелания для МТ5 - страница 118
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну так Вам ехать или "шашечки". Мне потому и нравится метатрейдер, можно налепить что угодно, на что фантазии хватит.
абсолютно точное замечание.
Ну так Вам ехать или "шашечки". Мне потому и нравится метатрейдер, можно налепить что угодно, на что фантазии хватит.
Не понимаю зачем оправдывать кривые уровни.
Да, можно налепить что угодно, где угодно, так можно и свой терминал тогда написать, при желании.
Просто это бред что уровни не кратные, нигде такого нет.
Не понимаю зачем оправдывать кривые уровни.
Да, можно налепить что угодно, где угодно, так можно и свой терминал тогда написать, при желании.
Просто это бред что уровни не кратные, нигде такого нет.
Вам надо-бы научиться уточнять, «в мерике нигде такого нет.» И пожалуйста не пытайтесь внести свои хотелки в наше общество. Вам одному надо, больше никому…
Не суйтесь в чужой монастырь со своим уставом.
Вам надо-бы научиться уточнять, «в мерике нигде такого нет.» И пожалуйста не пытайтесь внести свои хотелки в наше общество. Вам одному надо, больше никому…
Не суйтесь в чужой монастырь со своим уставом.
При чем тут Америка, больной совсем?
При чем тут Америка, больной совсем?
америка конечно-же непричём..всё гораздо проще:
америка конечно-же непричём..всё гораздо проще:
Да видимо так, индоктринированные культисты беснуются по любому поводу, и везде им враги чудятся, теперь с круглыми уровнями воюют, прямо антимир и дурдом какой-то. 😄
------
А если вернуться к вопросу, взять тот же Квик терминал, там уровни сами тяготеют к 100 и 50 круглым числам.
Точно так же в TradingView, Транзак, TSlab.
Просто потому что это логично и правильно и удобно.
Не понимаю зачем оправдывать кривые уровни.
Да, можно налепить что угодно, где угодно, так можно и свой терминал тогда написать, при желании.
Просто это бред что уровни не кратные, нигде такого нет.
Я не оправдываю кривые уровни.
Просто по факту мне нужна была специфическая разметка, я её сделал за пол часа. Даже не вникаю почему MetaQuotes не делает стандартную сетку по уровням, мне это не интересно.
Верните вкладку "Комиссия" на вкладку "ТОРГОВЛЯ"в MT5 - Это важно для счётов ESN - где берётся комиссия сразу,что нужно учитывать при профите-но этого не видно сейчас в ОНлайн
Прошу добавить отключение черезстрочной покраски в таблицах. При использовании через wine с настройкой тёмной темы в списках/таблицах получается слишком контрастный полосатый "матрас":
К тому же, окно просмотра журналов не сохраняет отключение сетки. А тестер не запоминает положение окна при прошлом завершении (каждый раз приходится разворачивать на весь экран самостоятельно).
Помню, что разработчики объявляли о планах глубокой перестройки интерфейса, но на это ведь нужно время. А прямо сейчас было бы здорово убрать эти мелкие, но неприятные недочёты по интерфейсу. Спасибо!
В МТ5 при первом перетаскивании объекта будь то трендовая линия, прямоугольник, сетка Фибоначчи, когда переносишь объект на график при первом перетаскивании или расширении сетки объект отлипает от курсора мыши через 2-3 секунды хотя левая кнопка мыши всё ещё зажата. При втором выделении объекта он перетаскивается и растягивается уже нормально, без отлипания от курсора мыши. В МТ4 такой проблемы не наблюдал никогда. В чём может быть проблема, подскажите пожалуйста знающие.