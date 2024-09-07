Пожелания для МТ5 - страница 118

Новый комментарий
 
sober #:
Ну так Вам ехать или "шашечки". Мне потому и нравится метатрейдер, можно налепить что угодно, на что фантазии хватит.

абсолютно точное замечание.

 
sober #:
Ну так Вам ехать или "шашечки". Мне потому и нравится метатрейдер, можно налепить что угодно, на что фантазии хватит.

Не понимаю зачем оправдывать кривые уровни.

Да, можно налепить что угодно, где угодно, так можно и свой терминал тогда написать, при желании.

Просто это бред что уровни не кратные, нигде такого нет.

 
transcendreamer #:

Не понимаю зачем оправдывать кривые уровни.

Да, можно налепить что угодно, где угодно, так можно и свой терминал тогда написать, при желании.

Просто это бред что уровни не кратные, нигде такого нет.

Вам надо-бы научиться уточнять, «в мерике нигде такого нет.» И пожалуйста не пытайтесь внести свои хотелки в наше общество. Вам одному надо, больше никому…

Не суйтесь в чужой монастырь со своим уставом.

 
Alexey Viktorov #:

Вам надо-бы научиться уточнять, «в мерике нигде такого нет.» И пожалуйста не пытайтесь внести свои хотелки в наше общество. Вам одному надо, больше никому…

Не суйтесь в чужой монастырь со своим уставом.

При чем тут Америка, больной совсем?

 
transcendreamer #:

При чем тут Америка, больной совсем?

америка конечно-же непричём..всё гораздо проще:


 
Maxim Kuznetsov #:

америка конечно-же непричём..всё гораздо проще:


Да видимо так, индоктринированные культисты беснуются по любому поводу, и везде им враги чудятся, теперь с круглыми уровнями воюют, прямо антимир и дурдом какой-то. 😄

------

А если вернуться к вопросу, взять тот же Квик терминал, там уровни сами тяготеют к 100 и 50 круглым числам.

Точно так же в TradingView, Транзак, TSlab.

Просто потому что это логично и правильно и удобно.

 
transcendreamer #:

Не понимаю зачем оправдывать кривые уровни.

Да, можно налепить что угодно, где угодно, так можно и свой терминал тогда написать, при желании.

Просто это бред что уровни не кратные, нигде такого нет.

Я не оправдываю кривые уровни.

Просто по факту мне нужна была специфическая разметка, я её сделал за пол часа. Даже не вникаю почему MetaQuotes не делает стандартную сетку по уровням, мне это не интересно.



 

Комиссия

Верните вкладку "Комиссия" на вкладку "ТОРГОВЛЯ"в MT5 - Это важно для счётов ESN - где берётся комиссия сразу,что нужно учитывать при профите-но этого не видно сейчас в ОНлайн

 

Прошу добавить отключение черезстрочной покраски в таблицах. При использовании через wine с настройкой тёмной темы в списках/таблицах получается слишком контрастный полосатый "матрас":

К тому же, окно просмотра журналов не сохраняет отключение сетки. А тестер не запоминает положение окна при прошлом завершении (каждый раз приходится разворачивать на весь экран самостоятельно).

Помню, что разработчики объявляли о планах глубокой перестройки интерфейса, но на это ведь нужно время. А прямо сейчас было бы здорово убрать эти мелкие, но неприятные недочёты по интерфейсу. Спасибо!

 

В МТ5 при первом перетаскивании объекта будь то трендовая линия, прямоугольник, сетка Фибоначчи, когда переносишь объект на график при первом перетаскивании или расширении сетки объект отлипает от курсора мыши через 2-3 секунды хотя левая кнопка мыши всё ещё зажата. При втором выделении объекта он перетаскивается и растягивается уже нормально, без отлипания от курсора мыши. В МТ4 такой проблемы не наблюдал никогда. В чём может быть проблема, подскажите пожалуйста знающие.

1...111112113114115116117118119
Новый комментарий