Уберите из панели "Инструменты" вкладки: Новости, Почта, Календарь, Компания, Маркет, Сигналы, Статьи, Библиотека; или дайте возможность настраивать отображение вкладок. Панель Инструменты для работы и она очень сильно перегружена ненужными вкладками. Сделайте настройку - линии бид и аск лучем, а не горизонтальной линией (перегружает график, если много объектов на графике).
Итак, это пожелание частично исполнилось, вкладки теперь можно отключать...
Добавлю пару пожеланий к редактору Metaeditor:
В общем я привык смотреть графики в Транзак. В ней можно было в одном окне выбрать список интересующих тебя инструментов: акций и т.п., а в другом окне график, окно которого привязано к этому списку, также можно было выбирать целые категории акций. Сейчас Транзак не поддерживается J2T. Неужели нельзя это реализовать в МТ5? Это жутко неудобно каждый раз вбивать вручную каждую акцию или другой инструмент.
Для этого потребуется вручную ввести порядка 1000 акций интересующей меня категории.
1. Используйте кнопку - иначе создаётся впечатление, что Вы говорите сами с собой.
2. Кто мешает добавить акции при помощи MQL5 скрипта?
3. Вы также можете работать с меню "Символы" и выбирать разделы рынков:
Там тоже не всё грамотно реализовано. Например я не могу добавить все PENNY STOCKS. Также для просмотра каждой акции я должен открывать отдельное окно. Это очень неудобно.
Обратитесь к Брокеру - чтобы он корректно настроил списки или используйте MQL5 скрипты.