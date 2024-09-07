Пожелания для МТ5 - страница 115

WinProject:
Уберите из панели "Инструменты" вкладки: Новости, Почта, Календарь, Компания, Маркет, Сигналы, Статьи, Библиотека; или дайте возможность настраивать отображение вкладок. Панель Инструменты для работы и она очень сильно перегружена ненужными вкладками. Сделайте настройку - линии бид и аск лучем, а не горизонтальной линией (перегружает график, если много объектов на графике).

Итак, это пожелание частично исполнилось, вкладки теперь можно отключать... 

 

Добавлю пару пожеланий к редактору Metaeditor:

  • добавить сочетание CTRL+DEL для удаления слова (например CTRL+BACKSPACE сейчас удаляет слово слева, а CTRL+DEL не удаляет справа)
  • исправить клик по краю бара прокрутки (если кликнуть по самому крайнему пикселю бара прокрутки то прокрутки не происходит, приходится отводить курсор немного от края экрана)
 
Хотелось бы прокручивать колесом мышки строку окон в МЕ и графиков в МТ - как вкладки в браузере, наведя туда мышиный курсор.
 
Хотелось иметь возможность отключать уведомление об обновлении. Очень раздражает.
 
В общем я привык смотреть графики в Транзак. В ней можно было в одном окне выбрать список интересующих тебя инструментов: акций и т.п., а в другом окне график, окно которого привязано к этому списку, также можно было выбирать целые категории акций. Сейчас Транзак не поддерживается J2T. Неужели нельзя это реализовать в МТ5? Это жутко неудобно каждый раз вбивать вручную каждую акцию или другой инструмент. 
 
Вы можете:

  • сохранить список символов для загрузки его в любой момент:

  • сохранить настроенные графики при помощи Шаблоны и профили
Для этого потребуется вручную ввести порядка 1000 акций интересующей меня категории.
 
1. Используйте кнопку   - иначе создаётся впечатление, что Вы говорите сами с собой.

2. Кто мешает добавить акции при помощи MQL5 скрипта?

3. Вы также можете работать с меню "Символы" и выбирать разделы рынков:


 
Там тоже не всё грамотно реализовано. Например я не могу добавить все PENNY STOCKS. Также для просмотра каждой акции я должен открывать отдельное окно. Это очень неудобно.
 
Вячеслав Трубачёв:
Там тоже не всё грамотно реализовано. Например я не могу добавить все PENNY STOCKS. Также для просмотра каждой акции я должен открывать отдельное окно. Это очень неудобно.

Обратитесь к Брокеру - чтобы он корректно настроил списки или используйте MQL5 скрипты.

