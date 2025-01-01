Справочник MQL5Стандартная библиотекаСтрокиCStringReplace StrLenCopyFillAssignAppendInsertCompareCompareNoCaseLeftRightMidTrimTrimLeftTrimRightClearToUpperToLowerReverseFindFindRevRemoveReplace Replace Заменяет все включения подстроки. uint Replace( const string substring, // подстрока const string newstring // подстрока ) Параметры substring [in] Образец подстроки для поиска. newstring [in] Образец подстроки для замены. Возвращаемое значение Количество замен подстроки. Remove Графические объекты