Replace

Заменяет все включения подстроки.

uint  Replace(
   const string  substring,     // подстрока
   const string  newstring      // подстрока
   )

Параметры

substring

[in]  Образец подстроки для поиска.

newstring

[in]  Образец подстроки для замены.

Возвращаемое значение

Количество замен подстроки.