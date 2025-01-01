ДокументацияРазделы
CompareNoCase

Сравнивает со строкой без учета регистра.

int  CompareNoCase(
   const string  str      // строка
   ) const;

Параметры

str

[in]  Строка для сравнения.

Возвращаемое значение

0 - если строки равны, -1 - если строка-член класса меньше чем строка-параметр, 1 - если строка-член класса больше чем строка-параметр.

CompareNoCase

Сравнивает со строкой экземпляра класса CString без учета регистра.

int  CompareNoCase(
   CString*  str      // указатель
   ) const;

Параметры

str

[in]  Указатель на экземпляр класса CString для сравнения.

Возвращаемое значение

0 - если строки равны, -1 - если строка-член класса меньше чем строка-параметр, 1 - если строка-член класса больше чем строка-параметр.