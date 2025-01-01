- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Insert
Вставляет строку в указанную позицию.
|
uint Insert(
Параметры
pos
[in] Позиция для вставки.
str
[in] Строка для вставки.
Возвращаемое значение
Длина результирующей строки.
Insert
Вставляет строку в указанную позицию из экземпляра класса CString.
|
uint Insert(
Параметры
pos
[in] Позиция для вставки.
str
[in] Указатель на экземпляр класса CString для вставки.
Возвращаемое значение
Длина результирующей строки.