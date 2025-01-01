ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаСтрокиCStringInsert 

Insert

Вставляет строку в указанную позицию.

uint  Insert(
   uint          pos,     // позиция
   const string  str      // строка
   )

Параметры

pos

[in]  Позиция для вставки.

str

[in]  Строка для вставки.

Возвращаемое значение

Длина результирующей строки.

Insert

Вставляет строку в указанную позицию из экземпляра класса CString.

uint  Insert(
   uint      pos,     // позиция
   CString*  str      // указатель
   )

Параметры

pos

[in]  Позиция для вставки.

str

[in]  Указатель на экземпляр класса CString для вставки.

Возвращаемое значение

Длина результирующей строки.