CopyTo
Копирует все пары "ключ — значение" из сортированной хэш-таблицы в указанные массивы, начиная с определенного индекса.
Версия для копирования сортированной хэш-таблицы в массив пар "ключ-значение".
|
int CopyTo(
Версия для копирования сортированной хэш-таблицы в отдельные массивы для ключей и значений.
|
int CopyTo(
Параметры
*&dst_array[]
[out] Массив, в который будут записаны все пары из хэш-таблицы.
&dst_keys[]
[out] Массив, в который будут записаны все ключи из хэш-таблицы.
&dst_values[]
[out] Массив, в который будут записаны все значения из хэш-таблицы.
dst_start=0
[in] Индекс в массивах, с которого начинается копирование.
Возвращаемое значение
Возвращает количество скопированных пар "ключ-значение".