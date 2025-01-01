Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCSortedMap<TKey,TValue>ContainsKey AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue ContainsKey Определяет, содержит ли сортированная хэш-таблица пару "ключ — значение" с указанным ключом. bool ContainsKey( TKey key // ключ ); Параметры key [in] Ключ. Возвращаемое значение Возвращает true, если в сортированной хэш-таблице есть пара "ключ — значение" с указанным ключом, иначе false. Contains ContainsValue