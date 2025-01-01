ДокументацияРазделы
ContainsKey

Определяет, содержит ли сортированная хэш-таблица пару "ключ — значение"  с указанным ключом.

bool ContainsKey(
   TKey  key     // ключ
   );

Параметры

key

[in]  Ключ.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если в сортированной хэш-таблице есть пара "ключ — значение" с указанным ключом, иначе false.