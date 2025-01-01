ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCSortedMap<TKey,TValue>ContainsValue 

ContainsValue

Определяет, содержит ли сортированная хэш-таблица пару "ключ — значение" с указанным значением.

bool ContainsValue(
   TValue  value     // значение
   );

Параметры

value

[in]  Значение.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если в сортированной хэш-таблице есть пара "ключ — значение" с указанным значением, иначе false.