ContainsValue

Определяет, содержит ли сортированная хэш-таблица пару "ключ — значение" с указанным значением.

bool ContainsValue(

TValue value

);

Параметры

value

[in] Значение.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если в сортированной хэш-таблице есть пара "ключ — значение" с указанным значением, иначе false.