DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCEditTextAlign 

TextAlign (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "TextAlign" (Typ der horizontalen Textausrichtung) des Steuerelements CEdit.

ENUM_ALIGN_MODE  TextAlign() const

Rückgabewert

Ein Wert der Eigenschaft "TextAlign" des Steuerelements CEdit.

 

TextAlign (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft "TextAlign" (Typ der horizontalen Textausrichtung) des Steuerelements CEdit.

bool  TextAlign(
   ENUM_ALIGN_MODE  align      // Eigenschaftswert
   )

Parameter

align

[in]  Der neue Wert der Eigenschaft "TextAlign".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.