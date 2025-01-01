- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
TextAlign (Get-Methode)
Erhält den Wert der Eigenschaft "TextAlign" (Typ der horizontalen Textausrichtung) des Steuerelements CEdit.
|
ENUM_ALIGN_MODE TextAlign() const
Rückgabewert
Ein Wert der Eigenschaft "TextAlign" des Steuerelements CEdit.
TextAlign (Set-Methode)
Setzt den Wert der Eigenschaft "TextAlign" (Typ der horizontalen Textausrichtung) des Steuerelements CEdit.
|
bool TextAlign(
Parameter
align
[in] Der neue Wert der Eigenschaft "TextAlign".
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.