TextAlign (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "TextAlign" (Typ der horizontalen Textausrichtung) des Steuerelements CEdit.

ENUM_ALIGN_MODE TextAlign() const

Rückgabewert

Ein Wert der Eigenschaft "TextAlign" des Steuerelements CEdit.

TextAlign (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft "TextAlign" (Typ der horizontalen Textausrichtung) des Steuerelements CEdit.

bool TextAlign(

ENUM_ALIGN_MODE align

)

Parameter

align

[in] Der neue Wert der Eigenschaft "TextAlign".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.