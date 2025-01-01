- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
TextAlign (Método Get)
Obtém o valor da propriedade do controle "TextAlign" (Alinhamento do modo texto).
|
ENUM_ALIGN_MODE TextAlign() const
Valor de retorno
Valor da propriedade do controle "TextAlign".
TextAlign (Método Set)
Define novo valor da propriedade do controle "TextAlign" (Alinhamento do modo texto).
|
bool TextAlign(
Parâmetros
align
[in] O novo valor da propriedade "TextAlign".
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.