TextAlign (Método Get)

Obtém o valor da propriedade do controle "TextAlign" (Alinhamento do modo texto).

ENUM_ALIGN_MODE TextAlign() const

Valor de retorno

Valor da propriedade do controle "TextAlign".

TextAlign (Método Set)

Define novo valor da propriedade do controle "TextAlign" (Alinhamento do modo texto).

bool TextAlign(

ENUM_ALIGN_MODE align

)

Parâmetros

align

[in] O novo valor da propriedade "TextAlign".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.