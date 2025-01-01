DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCEditTextAlign 

TextAlign (Metodo Get)

Ottiene il valore della proprietà "TextAlign" (modalità allineamento del testo) del controllo.

ENUM_ALIGN_MODE  TextAlign() const

Valore di ritorno

Valore della proprietà "TextAlign" del controllo.

 

TextAlign (Set method)

Imposta nuovo valore della proprietà "TextAlign" (modalità di allineamento del testo) del controllo.

bool  TextAlign(
   ENUM_ALIGN_MODE  align      // nuovo valore
   )

Parametri

align

[in]  Nuovo valore della proprietà "TextAlign".

Valore di ritorno

true in caso di successo, false se il templete non è stato cambiato.