- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
TextAlign (Metodo Get)
Ottiene il valore della proprietà "TextAlign" (modalità allineamento del testo) del controllo.
|
ENUM_ALIGN_MODE TextAlign() const
Valore di ritorno
Valore della proprietà "TextAlign" del controllo.
TextAlign (Set method)
Imposta nuovo valore della proprietà "TextAlign" (modalità di allineamento del testo) del controllo.
|
bool TextAlign(
Parametri
align
[in] Nuovo valore della proprietà "TextAlign".
Valore di ritorno
true in caso di successo, false se il templete non è stato cambiato.