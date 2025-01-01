MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CEditTextAlign
- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
TextAlign (Get method)
컨트롤의 "TextAlign" 속성(텍스트 정렬 모드) 값을 가져옵니다.
ENUM_ALIGN_MODE TextAlign() const
Return Value
컨트롤의 "TextAlign" 속성 값.
TextAlign (Set method)
컨트롤의 "TextAlign" 속성(텍스트 정렬 모드)의 새 값을 설정합니다.
bool TextAlign(
Parameters
align
[in] "TextAlign" 속성의 새 값.
Return Value
성공시 true, 속성을 변경할 수 없으면 false.