TextAlign (Get method)

컨트롤의 "TextAlign" 속성(텍스트 정렬 모드) 값을 가져옵니다.

ENUM_ALIGN_MODE  TextAlign() const

Return Value

컨트롤의 "TextAlign" 속성 값.

 

TextAlign (Set method)

컨트롤의 "TextAlign" 속성(텍스트 정렬 모드)의 새 값을 설정합니다.

bool  TextAlign(
   ENUM_ALIGN_MODE  align      // 속성 값
   )

Parameters

align

[in]  "TextAlign" 속성의 새 값.

Return Value

성공시 true, 속성을 변경할 수 없으면 false.