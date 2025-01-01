|
//--- example for CChartObjectArrowCheck::ArrowCode
//--- example for CChartObjectArrowDown::ArrowCode
//--- example for CChartObjectArrowUp::ArrowCode
//--- example for CChartObjectArrowStop::ArrowCode
//--- example for CChartObjectArrowThumbDown::ArrowCode
//--- example for CChartObjectArrowThumbUp::ArrowCode
//--- example for CChartObjectArrowLeftPrice::ArrowCode
//--- example for CChartObjectArrowRightPrice::ArrowCode
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
//---
void OnStart()
{
//--- for example, take CChartObjectArrowCheck
CChartObjectArrowCheck arrow;
//--- set object parameters
double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))
{
//--- arrow create error
printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());
//---
return;
}
//--- set code of arrow
if(!arrow.ArrowCode(181))
{
//--- it is not error
printf("Arrow code can not be changed");
}
//--- use arrow
//--- . . .
}