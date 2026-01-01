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Справочник MQL5Методы матриц и векторовАнализ структурных свойствIsUpperTrapezoidal 

IsUpperTrapezoidal

Проверяет, является ли прямоугольная (неквадратная) матрица размера m на n верхнетрапециевидной.

bool matrix::IsUpperTrapezoidal();

Возвращаемое значение

Возвращает True, если матрица является верхнетрапециевидной.

Примечание

Нулевая матрица размера m на n считается верхнетрапециевидной.

Проверяется, что нижняя треугольная часть ниже главной диагонали содержит только нули.

Верхнетрапециевидные матрицы

 
   v  v  v  v  v  v  v              v  v  v  v  v  v
   0  v  v  v  v  v  v              v  v  v  v  v  v
   0  0  v  v  v  v  v              0  v  v  v  v  v
   0  0  0  v  v  v  v              0  0  v  v  v  v
   0  0  0  0  v  v  v              0  0  0  v  v  v
   0  0  0  0  0  v  v              0  0  0  0  v  v
                                    0  0  0  0  0  v
 