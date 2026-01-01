- MatrixInfo
- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsUpperTrapezoidal
- IsLowerTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
IsUpperTrapezoidal
Проверяет, является ли прямоугольная (неквадратная) матрица размера m на n верхнетрапециевидной.
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bool matrix::IsUpperTrapezoidal();
Возвращаемое значение
Возвращает True, если матрица является верхнетрапециевидной.
Примечание
Нулевая матрица размера m на n считается верхнетрапециевидной.
Проверяется, что нижняя треугольная часть ниже главной диагонали содержит только нули.
Верхнетрапециевидные матрицы
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