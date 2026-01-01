MQL5 ReferenceMatrix and Vector MethodsMatrix ClassificationIsUpperTrapezoidal
- MatrixInfo
- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsUpperTrapezoidal
- IsLowerTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
IsUpperTrapezoidal
Check if a rectangular (not square) m-by-n matrix is upper trapezoidal.
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bool matrix::IsUpperTrapezoidal();
Return Value
True if matrix is upper trapezoidal.
Note
Zero matrix of m-by-n size is upper trapezoidal.
Check if lower triangular part under the main diagonal contains all zeros.
Upper trapezoidal matrices
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