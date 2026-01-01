ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Методы матриц и векторовАнализ структурных свойствIsLowerTrapezoidal 

IsLowerTrapezoidal

Проверяет, является ли прямоугольная (неквадратная) матрица размера m на n нижнетрапециевидной.

bool matrix::IsLowerTrapezoidal();

Возвращаемое значение

Возвращает True, если матрица является нижнетрапециевидной.

Примечание

Нулевая матрица размера m на n считается нижнетрапециевидной.

Проверяется, что верхняя треугольная часть выше главной диагонали содержит только нули.

Нижнетрапециевидные матрицы

 
   v  v  0  0  0  0  0              v  0  0  0  0  0
   v  v  v  0  0  0  0              v  v  0  0  0  0
   v  v  v  v  0  0  0              v  v  v  0  0  0
   v  v  v  v  v  0  0              v  v  v  v  0  0
   v  v  v  v  v  v  0              v  v  v  v  v  0
   v  v  v  v  v  v  v              v  v  v  v  v  v
                                    v  v  v  v  v  v
 