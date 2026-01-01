MatrixInfo

Метод анализирует содержимое матрицы, определяет её структурный тип (симметричная, эрмитова, треугольная, ленточная и т.д.) и заполняет структуру MqlMatrixInfo.

bool matrix::MatrixInfo(

MqlMatrixInfo& info

);

Параметры

info

[out] Объект типа MqlMatrixInfo, куда помещается информация о матрице.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если матрица инициализирована и имеет ненулевую размерность. В противном случае возвращается false.

Примечание

Объект структуры MqlMatrixInfo содержит больше информации, чем могут дать отдельные методы классификации матриц (IsSymmetric, IsHermitian, IsUpperTriangular и т.д.)

Структура MqlMatrixInfo

struct MqlMatrixInfo

{

ushort version,

char signature[2],

ENUM_BLAS_TYPE matrix_class,

ENUM_DATATYPE data_type,

uint flags,

ulong rows,

ulong cols,

ulong nnz,

long lower_bandwidth,

long upper_bandwidth,

ulong data_size,

};

Информация из структуры MqlMatrixInfo используется при записи матрицы в файл и при чтении матрицы из файла. Значение data_size рассчитывается в зависимости от распознанного класса матрицы и содержит количество байт, необходимое для хранения матрицы. Например, обычная матрица (GE) занимает m * n * sizeof(type) байт. Обычная ленточная матрица (GB) занимает (kl+ku+1) * n * sizeof(type) байт. Симметричная матрица (SY) размером n x n занимает n * (n+1)/2 * sizeof(type) байт.

ENUM_BLAS_TYPE

Перечисление, содержащее тип распознанной матрицы.

ID Описание BLASTYPE_GE 'GE': матрица общего вида BLASTYPE_BD 'BD': двухдиагональная матрица BLASTYPE_DI 'DI': диагональная матрица BLASTYPE_GB 'GB': ленточная матрица общего вида BLASTYPE_GT 'GT': трёхдиагональная матрица общего вида BLASTYPE_HB 'HB': эрмитова ленточная матрица BLASTYPE_HE 'HE': эрмитова матрица BLASTYPE_HT 'HT': эрмитова трёхдиагональная матрица BLASTYPE_HS 'HS': матрица Хессенберга BLASTYPE_SB 'SB': симметричная ленточная матрица BLASTYPE_ST 'ST': симметричная трёхдиагональная матрица BLASTYPE_SY 'SY': симметричная матрица BLASTYPE_TB 'TB': треугольная ленточная матрица BLASTYPE_TR 'TR': треугольная матрица BLASTYPE_TZ 'TZ': трапециевидная матрица BLASTYPE_VE 'VE': vector - используется при записи и чтении вектора BLASTYPE_CO 'CO': sparse COO - используется при записи и чтении матрицы или вектора, если хранение разреженной матрицы (вектора) выгоднее, чем хранение 'GE' или 'VE'

Типы BLASTYPE_VE и BLASTYPE_CO никогда не возвращаются при вызове метода MatrixInfo. Имена остальных элементов перечисления соответствуют сокращениям, используемым в LAPACK для обозначения различных классов матриц. Исключение составляет тип HT - эрмитова трёхдиагональная матрица. Тип HT отсутствует в стандартной терминологии LAPACK и введён по аналогии с ST (симметричная трёхдиагональная матрица) для обозначения эрмитовой трёхдиагональной матрицы, что также позволяет компактно хранить соответствующую матрицу.

MqlMatrixInfo::flags

Флаги, уточняющие распознанный тип матрицы.

ID Значение Описание MATRIX_UPPER 0x0001 верхняя часть выше главной диагонали MATRIX_LOWER 0x0002 нижняя часть ниже главной диагонали MATRIX_UNITDIAG 0x0004 главная диагональ содержит только единицы (1) MATRIX_DIAGSCALAR 0x0008 главная диагональ содержит одинаковые значения MATRIX_QUASI_TRIANGULAR 0x0010 возможная квазитреугольная матрица MATRIX_TRIANGLE_RIGHT_ALIGNED 0x0020 верхняя треугольная часть выровнена по правой границе широкой матрицы MATRIX_TRIANGLE_BOTTOM_ALIGNED 0x0040 нижняя треугольная часть выровнена по нижней границе высокой матрицы

Перечисленные флаги (кроме MATRIX_QUASI_TRIANGULAR) позволяют более компактно хранить матрицы.

Пример: