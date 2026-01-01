- MatrixInfo
- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsUpperTrapezoidal
- IsLowerTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
MatrixInfo
Метод анализирует содержимое матрицы, определяет её структурный тип (симметричная, эрмитова, треугольная, ленточная и т.д.) и заполняет структуру MqlMatrixInfo.
|
bool matrix::MatrixInfo(
Параметры
info
[out] Объект типа MqlMatrixInfo, куда помещается информация о матрице.
Возвращаемое значение
Возвращает true, если матрица инициализирована и имеет ненулевую размерность. В противном случае возвращается false.
Примечание
Объект структуры MqlMatrixInfo содержит больше информации, чем могут дать отдельные методы классификации матриц (IsSymmetric, IsHermitian, IsUpperTriangular и т.д.)
|
struct MqlMatrixInfo
Информация из структуры MqlMatrixInfo используется при записи матрицы в файл и при чтении матрицы из файла. Значение data_size рассчитывается в зависимости от распознанного класса матрицы и содержит количество байт, необходимое для хранения матрицы. Например, обычная матрица (GE) занимает m * n * sizeof(type) байт. Обычная ленточная матрица (GB) занимает (kl+ku+1) * n * sizeof(type) байт. Симметричная матрица (SY) размером n x n занимает n * (n+1)/2 * sizeof(type) байт.
Перечисление, содержащее тип распознанной матрицы.
|
ID
|
Описание
|
BLASTYPE_GE
|
'GE': матрица общего вида
|
BLASTYPE_BD
|
'BD': двухдиагональная матрица
|
BLASTYPE_DI
|
'DI': диагональная матрица
|
BLASTYPE_GB
|
'GB': ленточная матрица общего вида
|
BLASTYPE_GT
|
'GT': трёхдиагональная матрица общего вида
|
BLASTYPE_HB
|
'HB': эрмитова ленточная матрица
|
BLASTYPE_HE
|
'HE': эрмитова матрица
|
BLASTYPE_HT
|
'HT': эрмитова трёхдиагональная матрица
|
BLASTYPE_HS
|
'HS': матрица Хессенберга
|
BLASTYPE_SB
|
'SB': симметричная ленточная матрица
|
BLASTYPE_ST
|
'ST': симметричная трёхдиагональная матрица
|
BLASTYPE_SY
|
'SY': симметричная матрица
|
BLASTYPE_TB
|
'TB': треугольная ленточная матрица
|
BLASTYPE_TR
|
'TR': треугольная матрица
|
BLASTYPE_TZ
|
'TZ': трапециевидная матрица
|
BLASTYPE_VE
|
BLASTYPE_CO
|
'CO': sparse COO - используется при записи и чтении матрицы или вектора, если хранение разреженной матрицы (вектора) выгоднее, чем хранение 'GE' или 'VE'
Типы BLASTYPE_VE и BLASTYPE_CO никогда не возвращаются при вызове метода MatrixInfo. Имена остальных элементов перечисления соответствуют сокращениям, используемым в LAPACK для обозначения различных классов матриц. Исключение составляет тип HT - эрмитова трёхдиагональная матрица. Тип HT отсутствует в стандартной терминологии LAPACK и введён по аналогии с ST (симметричная трёхдиагональная матрица) для обозначения эрмитовой трёхдиагональной матрицы, что также позволяет компактно хранить соответствующую матрицу.
Флаги, уточняющие распознанный тип матрицы.
|
ID
|
Значение
|
Описание
|
MATRIX_UPPER
|
0x0001
|
верхняя часть выше главной диагонали
|
MATRIX_LOWER
|
0x0002
|
нижняя часть ниже главной диагонали
|
MATRIX_UNITDIAG
|
0x0004
|
главная диагональ содержит только единицы (1)
|
MATRIX_DIAGSCALAR
|
0x0008
|
главная диагональ содержит одинаковые значения
|
MATRIX_QUASI_TRIANGULAR
|
0x0010
|
возможная квазитреугольная матрица
|
MATRIX_TRIANGLE_RIGHT_ALIGNED
|
0x0020
|
верхняя треугольная часть выровнена по правой границе широкой матрицы
|
MATRIX_TRIANGLE_BOTTOM_ALIGNED
|
0x0040
|
нижняя треугольная часть выровнена по нижней границе высокой матрицы
Перечисленные флаги (кроме MATRIX_QUASI_TRIANGULAR) позволяют более компактно хранить матрицы.
Пример:
|
ulong n=10;