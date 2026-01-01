文档部分
MQL5参考矩阵和向量方法矩阵分类IsUpperTrapezoidal 

IsUpperTrapezoidal

Check if a rectangular (not square) m-by-n matrix is upper trapezoidal.

bool matrix::IsUpperTrapezoidal();

Return Value

True if matrix is upper trapezoidal.

Note

Zero matrix of m-by-n size is upper trapezoidal.

Check if lower triangular part under the main diagonal contains all zeros.

Upper trapezoidal matrices

 
   v  v  v  v  v  v  v              v  v  v  v  v  v
   0  v  v  v  v  v  v              v  v  v  v  v  v
   0  0  v  v  v  v  v              0  v  v  v  v  v
   0  0  0  v  v  v  v              0  0  v  v  v  v
   0  0  0  0  v  v  v              0  0  0  v  v  v
   0  0  0  0  0  v  v              0  0  0  0  v  v
                                    0  0  0  0  0  v
 