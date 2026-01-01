- MatrixInfo
- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsUpperTrapezoidal
- IsLowerTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
MatrixInfo
该方法分析矩阵内容，确定其结构类型（对称、厄米、三角、带状等），并填充 MqlMatrixInfo 结构。
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bool matrix::MatrixInfo(
参数
info
[out] 一个 MqlMatrixInfo 类型的对象，用于存放矩阵信息。
返回值
如果矩阵已初始化且大小非零，则返回 true。否则返回 false。
注意
MqlMatrixInfo 结构对象包含的信息比单个矩阵分类方法能够提供的信息更多（IsSymmetric, IsHermitian, IsUpperTriangular 等）。
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struct MqlMatrixInfo
MqlMatrixInfo 结构中的信息用于写入矩阵到文件以及从文件读取矩阵。 data_size 值根据识别出的矩阵类别计算，包含存储矩阵所需的字节数。例如，通用矩阵 (GE) 占用 m * n * sizeof(type) 字节。通用带状矩阵 (GB) 占用 (kl+ku+1) * n * sizeof(type) 字节。n x n 对称矩阵 (SY) 占用 n * (n+1)/2 * sizeof(type) 字节。
包含已识别矩阵类型的枚举。
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ID
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描述
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BLASTYPE_GE
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'GE': 通用矩阵
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BLASTYPE_BD
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'BD': 双对角矩阵
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BLASTYPE_DI
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'DI': 对角矩阵
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BLASTYPE_GB
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'GB': 通用带状矩阵
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BLASTYPE_GT
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'GT': 通用三对角矩阵
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BLASTYPE_HB
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'HB': 厄米带状矩阵
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BLASTYPE_HE
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'HE': 厄米矩阵
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BLASTYPE_HT
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'HT': 厄米三对角矩阵
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BLASTYPE_HS
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'HS': Hessenberg 矩阵
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BLASTYPE_SB
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'SB': 对称带状矩阵
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BLASTYPE_ST
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'ST': 对称三对角矩阵
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BLASTYPE_SY
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'SY': 对称矩阵
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BLASTYPE_TB
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'TB': 三角带状矩阵
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BLASTYPE_TR
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'TR': 三角矩阵
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BLASTYPE_TZ
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'TZ': 梯形矩阵
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BLASTYPE_VE
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BLASTYPE_CO
MatrixInfo 方法永远不会返回 BLASTYPE_VE 和 BLASTYPE_CO 类型。其余枚举项的名称对应于 LAPACK 中用于表示各种矩阵类别的缩写。HT 类型是一个例外：厄米三对角。标准 LAPACK 术语中没有 HT，它是参照 ST（对称三对角）引入的，用于表示厄米三对角矩阵，同时也允许相应矩阵以紧凑形式存储。
用于细化已识别矩阵类型的标志。
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ID
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值
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描述
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MATRIX_UPPER
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0x0001
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主对角线上方的上部
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MATRIX_LOWER
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0x0002
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主对角线下方的下部
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MATRIX_UNITDIAG
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0x0004
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主对角线仅包含一 (1)
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MATRIX_DIAGSCALAR
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0x0008
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主对角线包含相同的值
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MATRIX_QUASI_TRIANGULAR
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0x0010
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可能的拟三角矩阵
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MATRIX_TRIANGLE_RIGHT_ALIGNED
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0x0020
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上三角部分与宽矩阵的右边界对齐
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MATRIX_TRIANGLE_BOTTOM_ALIGNED
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0x0040
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下三角部分与高矩阵的下边界对齐
列出的标志（除 MATRIX_QUASI_TRIANGULAR 外）允许以更紧凑的方式存储矩阵。
示例
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ulong n=10;