MatrixInfo

该方法分析矩阵内容，确定其结构类型（对称、厄米、三角、带状等），并填充 MqlMatrixInfo 结构。

bool matrix::MatrixInfo(

MqlMatrixInfo& info

);

参数

info

[out] 一个 MqlMatrixInfo 类型的对象，用于存放矩阵信息。

返回值

如果矩阵已初始化且大小非零，则返回 true。否则返回 false。

注意

MqlMatrixInfo 结构对象包含的信息比单个矩阵分类方法能够提供的信息更多（IsSymmetric, IsHermitian, IsUpperTriangular 等）。

MqlMatrixInfo 结构

struct MqlMatrixInfo

{

ushort version,

char signature[2],

ENUM_BLAS_TYPE matrix_class,

ENUM_DATATYPE data_type,

uint flags,

ulong rows,

ulong cols,

ulong nnz,

long lower_bandwidth,

long upper_bandwidth,

ulong data_size,

};

MqlMatrixInfo 结构中的信息用于写入矩阵到文件以及从文件读取矩阵。 data_size 值根据识别出的矩阵类别计算，包含存储矩阵所需的字节数。例如，通用矩阵 (GE) 占用 m * n * sizeof(type) 字节。通用带状矩阵 (GB) 占用 (kl+ku+1) * n * sizeof(type) 字节。n x n 对称矩阵 (SY) 占用 n * (n+1)/2 * sizeof(type) 字节。

ENUM_BLAS_TYPE

包含已识别矩阵类型的枚举。

ID 描述 BLASTYPE_GE 'GE': 通用矩阵 BLASTYPE_BD 'BD': 双对角矩阵 BLASTYPE_DI 'DI': 对角矩阵 BLASTYPE_GB 'GB': 通用带状矩阵 BLASTYPE_GT 'GT': 通用三对角矩阵 BLASTYPE_HB 'HB': 厄米带状矩阵 BLASTYPE_HE 'HE': 厄米矩阵 BLASTYPE_HT 'HT': 厄米三对角矩阵 BLASTYPE_HS 'HS': Hessenberg 矩阵 BLASTYPE_SB 'SB': 对称带状矩阵 BLASTYPE_ST 'ST': 对称三对角矩阵 BLASTYPE_SY 'SY': 对称矩阵 BLASTYPE_TB 'TB': 三角带状矩阵 BLASTYPE_TR 'TR': 三角矩阵 BLASTYPE_TZ 'TZ': 梯形矩阵 BLASTYPE_VE 'VE': 向量 - 用于写入和读取向量 BLASTYPE_CO 'CO': 稀疏 COO - 用于写入和读取矩阵或向量，当以稀疏形式存储比以 'GE' 或 'VE' 存储更高效时使用

MatrixInfo 方法永远不会返回 BLASTYPE_VE 和 BLASTYPE_CO 类型。其余枚举项的名称对应于 LAPACK 中用于表示各种矩阵类别的缩写。HT 类型是一个例外：厄米三对角。标准 LAPACK 术语中没有 HT，它是参照 ST（对称三对角）引入的，用于表示厄米三对角矩阵，同时也允许相应矩阵以紧凑形式存储。

MqlMatrixInfo::flags

用于细化已识别矩阵类型的标志。

ID 值 描述 MATRIX_UPPER 0x0001 主对角线上方的上部 MATRIX_LOWER 0x0002 主对角线下方的下部 MATRIX_UNITDIAG 0x0004 主对角线仅包含一 (1) MATRIX_DIAGSCALAR 0x0008 主对角线包含相同的值 MATRIX_QUASI_TRIANGULAR 0x0010 可能的拟三角矩阵 MATRIX_TRIANGLE_RIGHT_ALIGNED 0x0020 上三角部分与宽矩阵的右边界对齐 MATRIX_TRIANGLE_BOTTOM_ALIGNED 0x0040 下三角部分与高矩阵的下边界对齐

列出的标志（除 MATRIX_QUASI_TRIANGULAR 外）允许以更紧凑的方式存储矩阵。

示例