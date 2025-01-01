ファイルプロパティ

FileGetInteger() 関数はファイルプロパティの取得に使用されます。ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER 列挙からの必要なプロパティの識別子は、呼び出し時に渡されます。

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

FileGetInteger() には 2 つの呼び出し方があります。1 つ目はファイルプロパティの取得に使用され、FileOpen() 関数でファイルを開く際に取得されるハンドルが指定されます。これで、ファイルの全てのプロパティの取得が出来ます。

2 番目の呼び出しでは FileGetInteger() はファイル名でファイルのプロパティの値を返します。このオプションを使用して取得出来るのは次の一般的なプロパティのみです。

FILE_EXISTS – 指定された名称のファイルの存在

FILE_CREATE_DATE – 指定された名称のファイルの作成日

FILE_MODIFY_DATE – 指定された名称のファイルの更新日

FILE_ACCESS_DATE – 指定された名称のファイルの最終アクセス日

FILE_SIZE – 指定された名称のファイルサイズ

上記に指定された以外のプロパティを取得しようとすると FileGetInteger() の2 番目の呼び出しオプションは、エラーを返します。