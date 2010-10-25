Смотри, как бесплатно скачать роботов
Robo_Info - индикатор для MetaTrader 4
В настройках указываем интересующий период и магический номер робота по которому нужно вывести информацию. Максимум можно вывести информацию по 5 роботам. Обязательно в переменной UseMagikN в конце должна стоять точка с запятой. Для правильной работы индикатора необходимо наличие истории во вкладке терминала "История Счета".
