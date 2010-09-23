Ставь лайки и следи за новостями
Эксперт "Торговля в канале" - эксперт для MetaTrader 4
Эксперт для работы по стратегии "Торговля в канале".
alecask.
Эксперт содавался для работы внутри равноудалённого торгового канала. В зависимости от настроек эксперта существует возможность торговать как по, так и против тренда.
Внешние переменные:
extern int MaxRisk=2; //______ Задаваемый максимальный риск
extern bool ShowRisk=true; //_ Показать реальный, рассчитанный риск сделки?
extern bool PoTrendu=true; //_ Торговать по тренду?
extern int StopLoss=50; // ___ Установка уровня StopLoss в пунктах
extern int Delta=5; //________ Ширина зоны открытия ордеров в пунктах
extern int DeltaFactor=2; //__ Коэффициент расширения зоны закрытия ордеров
extern bool SoundOn=true; //__ Включить звук?
Настройка эксперта:
Нарисуйте на выбранном экране торговый канал и в Общих свойствах объекта дайте ему Имя: TradeChannel
1. Если вы собираетесь торговать по тренду в снижающемся торговом канале, расположите линии канала так, как показано на рис.1
Важно: линия закрытия должна быть ниже основной линии канала (на графике она всегда изначально рисуется выше основной линии)
2. Если вы собираетесь торговать по тренду в восходящем торговом канале, расположите линии так, как показано на рис.2:
Рисунок 1. "По нисходящему тренду" ...................................Рисунок 2. "По восходящему тренду"
3. Если вы собираетесь торговать против тренда в снижающемся торговом канале, расположите линии канала так, как показано на рис.3
4. Если вы собираетесь торговать против тренда в восходящем торговом канале, расположите линии так, как показано на рис.4:
Рисунок 3. "Против нисходящего тренда" . . . . . . . . . . . . . . . Рисунок 4. "Против восходящего тренда"
Советы:
Эксперт создавался для работы с валютной парой EURUSD, поэтому для работы с парой XAUUSD или USDJPY сразу в листинге программы лучше:
- увеличить значение внешней переменной StopLoss в 10 раз;
- в конце блока сбора и обработки данных заменить строку:
строкой:
- В блоке подготовки служебной информации в операторе Comment изменить точность вывода информации функцией DoubleToStr((opr-StopLoss*Point),5) с 5 знаков после запятой на 2 знака. Функции (их в операторе две) должны выглядеть так:
- DoubleToStr((opr-StopLoss*Point),2)
ЭКСПЕРТ ТОРГУЕТ ТОЛЬКО ОДНИМ ОРДЕРОМ поэтому в закладке Терминал МТ4 не должно быть никаких ордеров (даже отложенных).
В СЛУЧАЕ ПРОБОЯ КАНАЛА ордер закрывается по StopLoss или TakeProfit.В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЦЕНЫ В КАНАЛ ПОСЛЕ ПРОБОЯ ПО StopLoss вновь откроется ордер в выбранном Вами первоначально направлении торговли, если только назначение канала (рисунки 1-4) не будет изменено.
