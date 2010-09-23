CodeBaseРазделы
Эксперт "Торговля в канале" - эксперт для MetaTrader 4

Владимир Корякин
Эксперт для работы по стратегии "Торговля в канале".

alecask.

Эксперт содавался для работы внутри равноудалённого торгового канала. В зависимости от настроек эксперта существует возможность торговать как по, так и против тренда.

Внешние переменные:

extern int MaxRisk=2; //______ Задаваемый максимальный риск
extern bool ShowRisk=true; //_ Показать реальный, рассчитанный риск сделки?
extern bool PoTrendu=true; //_ Торговать по тренду?
extern int StopLoss=50; // ___ Установка уровня StopLoss в пунктах
extern int Delta=5; //________ Ширина зоны открытия ордеров в пунктах
extern int DeltaFactor=2; //__ Коэффициент расширения зоны закрытия ордеров
extern bool SoundOn=true; //__ Включить звук?

Настройка эксперта:

Нарисуйте на выбранном экране торговый канал и в Общих свойствах объекта дайте ему Имя: TradeChannel

1. Если вы собираетесь торговать по тренду в снижающемся торговом канале, расположите линии канала так, как показано на рис.1

Важно: линия закрытия должна быть ниже основной линии канала (на графике она всегда изначально рисуется выше основной линии)

2. Если вы собираетесь торговать по тренду в восходящем торговом канале, расположите линии так, как показано на рис.2:

.................

Рисунок 1. "По нисходящему тренду" ...................................Рисунок 2. "По восходящему тренду"

3. Если вы собираетесь торговать против тренда в снижающемся торговом канале, расположите линии канала так, как показано на рис.3

4. Если вы собираетесь торговать против тренда в восходящем торговом канале, расположите линии так, как показано на рис.4:

Важно: линия закрытия должна быть ниже основной линии канала (на графике она всегда изначально рисуется выше основной линии)

. . . . . . . . .

Рисунок 3. "Против нисходящего тренда" . . . . . . . . . . . . . . . Рисунок 4. "Против восходящего тренда"

Собираясь торговать ПРОТИВ ВОСХОДЯЩЕГО ТРЕНДА или ПО НИСХОДЯЩЕМУ ТРЕНДУ, определяемого наклоном торгового канала ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ за взаимным расположением линий открытия и закрытия ордеров. Несоблюдение этих условий приведёт к тому, что сделки будут открываться в противоположную сторону. Поэтому разрешайте эксперту торговать ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, как Вы настроите канал на торговлю. Режим работы канала будет отображаться в левом верхнем углу окна графика.

Советы:

Эксперт создавался для работы с валютной парой EURUSD, поэтому для работы с парой XAUUSD или USDJPY сразу в листинге программы лучше:

  • увеличить значение внешней переменной StopLoss в 10 раз;
  • в конце блока сбора и обработки данных заменить строку:
int TakeProfit=d/Point+50;

строкой:

int TakeProfit=d/Point+500;
  • В блоке подготовки служебной информации в операторе Comment изменить точность вывода информации функцией DoubleToStr((opr-StopLoss*Point),5) с 5 знаков после запятой на 2 знака. Функции (их в операторе две) должны выглядеть так:
  • DoubleToStr((opr-StopLoss*Point),2)

ЭКСПЕРТ ТОРГУЕТ ТОЛЬКО ОДНИМ ОРДЕРОМ поэтому в закладке Терминал МТ4 не должно быть никаких ордеров (даже отложенных).

В СЛУЧАЕ ПРОБОЯ КАНАЛА ордер закрывается по StopLoss или TakeProfit.

В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЦЕНЫ В КАНАЛ ПОСЛЕ ПРОБОЯ ПО StopLoss вновь откроется ордер в выбранном Вами первоначально направлении торговли, если только назначение канала (рисунки 1-4) не будет изменено.

