OpLi V40 + lite - индикатор для MetaTrader 4
В этой версии индикатора опционных уровней, в связи с многочисленными отзывами о сложности
интерпретации показаний индикатора, и большому количеству графических объектов введен режим "Лайт".
В этом режиме отображения берутся данные о двух весомых ближайших опционных уровнях, и на их основе
строятся зоны сопротивления и поддержки, которые образуют канал наподобие облака ишимоку.
Если канал расширяется, то в нем накапливается сила, которая потом высвободится и подвинет цену при
схлопывании канала. Это достаточно хорошо видно как на истории, так и на онлайн данных. Если цена входит
в облако зоны сопротивления / поддержки. То это будет говорить о слабости данной зоны. Если основание
зоны сопротивления / поддержки отдаляется от цены, то это тоже говорит о слабости движущей силы
(отсутствии ближайших опционных уровней).
В режиме "онлайн" перед ценой показываются текущие опционные уровни, которые упрощенно можно
трактовать так:
яркие синие (голубые) уровни - активные уровни поддержки (лимит ордера, опционы Call в деньгах).
темно синие уровни - конец зоны поддержки (стоповые ордера, опционы Put вне денег), которые при
срабатывании приведут к резкому падению цены.
красные уровни - активные уровни сопротивления (лимит ордера, опционы Put в деньгах), которые двигают
цену вниз.
светло красные (FireBrick для черного фона) конец зоны сопротивления (стоповые ордера, опционы Call вне
денег), которые при срабатывании приведут к росту цены.
это совершенно упрощенная но, тем не менее, действующая модель интерпретации опционных уровней.
Поэтому все же рекомендую более серьезный подход и режим "Про" - в этом режиме индикатор отображает
опционные уровни, так же как и его предыдущая модель версии 35 из последнего установочного комплекта
Индикатор работает в составе информационного комплекса OpLi. Для работы индикатора, будет необходимо
предварительно установить его.
Профитов!
