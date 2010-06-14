В этой версии индикатора опционных уровней, в связи с многочисленными отзывами о сложности

интерпретации показаний индикатора, и большому количеству графических объектов введен режим "Лайт".

В этом режиме отображения берутся данные о двух весомых ближайших опционных уровнях, и на их основе

строятся зоны сопротивления и поддержки, которые образуют канал наподобие облака ишимоку.

Если канал расширяется, то в нем накапливается сила, которая потом высвободится и подвинет цену при

схлопывании канала. Это достаточно хорошо видно как на истории, так и на онлайн данных. Если цена входит

в облако зоны сопротивления / поддержки. То это будет говорить о слабости данной зоны. Если основание

зоны сопротивления / поддержки отдаляется от цены, то это тоже говорит о слабости движущей силы

(отсутствии ближайших опционных уровней).

В режиме "онлайн" перед ценой показываются текущие опционные уровни, которые упрощенно можно

трактовать так:

яркие синие (голубые) уровни - активные уровни поддержки (лимит ордера, опционы Call в деньгах).

темно синие уровни - конец зоны поддержки (стоповые ордера, опционы Put вне денег), которые при

срабатывании приведут к резкому падению цены.

красные уровни - активные уровни сопротивления (лимит ордера, опционы Put в деньгах), которые двигают

цену вниз.

светло красные (FireBrick для черного фона) конец зоны сопротивления (стоповые ордера, опционы Call вне

денег), которые при срабатывании приведут к росту цены.

это совершенно упрощенная но, тем не менее, действующая модель интерпретации опционных уровней.

Поэтому все же рекомендую более серьезный подход и режим "Про" - в этом режиме индикатор отображает

опционные уровни, так же как и его предыдущая модель версии 35 из последнего установочного комплекта

Индикатор работает в составе информационного комплекса OpLi. Для работы индикатора, будет необходимо

предварительно установить его.

Профитов!