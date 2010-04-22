CodeBaseРазделы
Индикаторы

3c_JMA_Multi_Osc(AM)_Hist - индикатор для MetaTrader 4

Andrey
Просмотров:
14770
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Мультииндикатор с последующим сглаживанием его результатов по методу Jurika (формула сглаживания взята из индикатора JMA WPR от Spiggy).

Версия 2.
Добавлены возможность изменения отображения (Линия, Хисто, Точки), а также возможность смены условия изменения расцветки (в зависимости от предыдущего бара или в зависимости от нулевой линии).
В базовых настройках JMA сглаживание = 0 (Len =0).
Добавлено несколько индикаторов (смотри список).

Настройки JMA сглаживания:

  • Len – глубина JMA сглаживания;
  • Phase - параметр, изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходных процессов;
  • BarCount – количество рассчитываемых баров (имеет значение при JMA сглаживании).

Настройки индикатора:

  • Per – период осциллятора или скользящей средней;
  • Price – цена по которой строится осциллятор или скользящая средняя;
  • Method – метод сглаживания применяемый на первом этапе для осциллятора или скользящей средней;

Ind – Первоначальный индикатор, значения которого будут сглаживаться:

  1. MA
  2. MACD
  3. Hull MA
  4. Hull MACD
  5. LRMA
  6. LR MACD
  7. RSI
  8. Cross RSI
  9. MFI
  10. Cross MFI
  11. Momentum
  12. DeMarker
  13. Cross ADX
  14. ADX
  15. DI+
  16. DI-
  17. WPR
  18. CCI
  19. AD
  20. ATR
  21. OBV
  22. StdDev
  23. RVI
  24. DPO
  25. AO
  26. AC
  27. FATL
  28. SATL
  29. PCCI-FATL
  30. PCCI-SATL
  31. PCCI-RFTL
  32. PCCI-RSTL
  33. PCCI-RBCI(1)
  34. PCCI-RBCI(2)
  35. FATL-SATL
  36. FTLM
  37. STLM
  38. RBCI
    39. RBCI (1)
    40. RBCI (2)
    41. DM 363
    42. DM 363(1)
    43. DM 363(2)
    44. PCCI DM 363(1)
    45. PCCI DM 363(2)
    46. FAST
    47. Forse
    48. Bulls
    49. Bears
    50. Digital MACD
    51. Digital MACD(1)
    52. Digital MACD(2)
    53. PCCI Digital MACD(1)
    54. PCCI Digital MACD(2)

Картинка:

