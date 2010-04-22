Описание:



Мультииндикатор с последующим сглаживанием его результатов по методу Jurika (формула сглаживания взята из индикатора JMA WPR от Spiggy).



Версия 2.

Добавлены возможность изменения отображения (Линия, Хисто, Точки), а также возможность смены условия изменения расцветки (в зависимости от предыдущего бара или в зависимости от нулевой линии).

В базовых настройках JMA сглаживание = 0 (Len =0).

Добавлено несколько индикаторов (смотри список).

Настройки JMA сглаживания:

Len – глубина JMA сглаживания;

Phase - параметр, изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходных процессов;

BarCount – количество рассчитываемых баров (имеет значение при JMA сглаживании).



Настройки индикатора:

Per – период осциллятора или скользящей средней;

Price – цена по которой строится осциллятор или скользящая средняя;

Method – метод сглаживания применяемый на первом этапе для осциллятора или скользящей средней;



Ind – Первоначальный индикатор, значения которого будут сглаживаться:

MA MACD Hull MA Hull MACD LRMA LR MACD RSI Cross RSI MFI Cross MFI Momentum DeMarker Cross ADX ADX DI+ DI- WPR CCI AD ATR OBV StdDev RVI DPO AO AC FATL SATL PCCI-FATL PCCI-SATL PCCI-RFTL PCCI-RSTL PCCI-RBCI(1) PCCI-RBCI(2) FATL-SATL FTLM STLM RBCI

39. RBCI (1)

40. RBCI (2)

41. DM 363

42. DM 363(1)

43. DM 363(2)

44. PCCI DM 363(1)

45. PCCI DM 363(2)

46. FAST

47. Forse

48. Bulls

49. Bears

50. Digital MACD

51. Digital MACD(1)

52. Digital MACD(2)

53. PCCI Digital MACD(1)

54. PCCI Digital MACD(2)

