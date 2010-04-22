Ставь лайки и следи за новостями
3c_JMA_Multi_Osc(AM)_Hist - индикатор для MetaTrader 4
- 14770
Описание:
Мультииндикатор с последующим сглаживанием его результатов по методу Jurika (формула сглаживания взята из индикатора JMA WPR от Spiggy).
Версия 2.
Добавлены возможность изменения отображения (Линия, Хисто, Точки), а также возможность смены условия изменения расцветки (в зависимости от предыдущего бара или в зависимости от нулевой линии).
В базовых настройках JMA сглаживание = 0 (Len =0).
Добавлено несколько индикаторов (смотри список).
Настройки JMA сглаживания:
- Len – глубина JMA сглаживания;
- Phase - параметр, изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходных процессов;
- BarCount – количество рассчитываемых баров (имеет значение при JMA сглаживании).
Настройки индикатора:
- Per – период осциллятора или скользящей средней;
- Price – цена по которой строится осциллятор или скользящая средняя;
- Method – метод сглаживания применяемый на первом этапе для осциллятора или скользящей средней;
Ind – Первоначальный индикатор, значения которого будут сглаживаться:
- MA
- MACD
- Hull MA
- Hull MACD
- LRMA
- LR MACD
- RSI
- Cross RSI
- MFI
- Cross MFI
- Momentum
- DeMarker
- Cross ADX
- ADX
- DI+
- DI-
- WPR
- CCI
- AD
- ATR
- OBV
- StdDev
- RVI
- DPO
- AO
- AC
- FATL
- SATL
- PCCI-FATL
- PCCI-SATL
- PCCI-RFTL
- PCCI-RSTL
- PCCI-RBCI(1)
- PCCI-RBCI(2)
- FATL-SATL
- FTLM
- STLM
- RBCI
39. RBCI (1)
40. RBCI (2)
41. DM 363
42. DM 363(1)
43. DM 363(2)
44. PCCI DM 363(1)
45. PCCI DM 363(2)
46. FAST
47. Forse
48. Bulls
49. Bears
50. Digital MACD
51. Digital MACD(1)
52. Digital MACD(2)
53. PCCI Digital MACD(1)
54. PCCI Digital MACD(2)
Картинка:
