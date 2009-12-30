CodeBaseРазделы
Трейлинг по наклонной - эксперт для MetaTrader 4

Evgeniy Trofimov
Этот эксперт является вспомогательным инструментом для ручной торговли. Его задача подтягивать уровень StopLoss открытой позиции за линией поддержки, проведённой пользователем вручную с помощью наклонной линии. Если цена пересекает эту линию (пробивает линию поддержки или сопротивления), то происходит закрытие позиции.

В случае, если существует отложенный ордер, эксперт подтягивает цену открытия за линией поддержки/сопротивления.

Примеры:

Если имеется большая уверенность в скором пробитии линии сопротивления, можно установить отложенный ордер Buy Stop и регулярно подтаскивать его за линией сопротивления.

Если возникает сомнение дальнейшего тренда, устанавливленный уровень StopLoss можно регулярно подтягивать за линией сопротивления/поддержки

.

.

Параметры эксперта:

Ticket - Номер позиции, которую нужно модифицировать. Если 1, то все позиции по текущему инструменту, если 0 - то ничего не модифицируется;
NameObject - Наименование линии, на графике цены, по которой скользим StopLoss или отложенный ордер (например: «Trendline 40133»);
SleepPage - Точность закрытия позиций (максимальная величина проскальзывания) в пунктах;
SparePips - Запас в пунктах - расстояние на которое ордер сработает позднее Расстояние от линии до точки закрытия. Можно установить равным 0. Тогда закрытие будет ровно по линии.
CloseExtern - Закрывать (если true) или нет открытую позицию сразу после пересечения линии
OunlyOrders - Советник работает только на отложенные ордера (Sell Stop или Buy Stop) если true

Важное условие!!!

Начальная и последняя точки линии поддержки/сопротивления не должны находиться в будущем!

