Индикаторы

JS-Stoh+BB+RSI - индикатор для MetaTrader 4

JS_Sergey
Просмотров:
10634
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Описание:

На рисунке ниже показан сигнал для заключения сделки: мы наблюдаем за поведением индикатора Stochastic в нижнем окне торгового терминала и ждем образования Stoch-Креста.

То есть синяя линия пересекает красную и черную линию снизу вверх.

