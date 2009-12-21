Ставь лайки и следи за новостями
Exp - IndicatorZZ+Fibo - индикатор для MetaTrader 4
Отличное сочетание ZZ и Фибо уровней, отличный инструмент для ТА и создания Эксперта
Индикатор Зигзаг - ряд линий тренда, которые соединяют существенные вершины и основания на ценовом графике. Параметр минимального изменения цен определяет процент, на который цена должна переместить, чтобы сформировать новую "Зиг" или "Заг" линию. Этот индикатор отсеивает изменения на анализируемом графике, величина которых меньше заданной. Таким образом, зигзаг отражает только существенные изменения.
Зигзаг используется, главным образом, для облегченного восприятия графиков, так как он показывает только наиболее значимые изменения и развороты. Также с его помощью можно выявлять Волны Эллиота и различные фигуры на графике.
Важно усвоить, что последний отрезок индикатора может меняться в зависимости от изменений анализируемых данных. Это один из немногих индикаторов, у которого изменение цены бумаги может вызвать изменение предыдущего значения. Подобная способность корректировки своих значений по последующим изменениям цены делает Зигзаг прекрасным инструментом для анализа уже произошедших ценовых изменений. Поэтому не следует пытаться создать торговую систему на основе Зигзага: он лучше подходит для анализа исторических данных, чем для прогнозирования.
Уровни Коррекции Фибоначчи (Линии Фибоначчи, Fibonacci Retracement)
Уровни Коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement) строятся следующим образом: сначала между двумя экстремальными точками проводится линия тренда - например, от впадины до противостоящего пика. Затем проводятся девять горизонтальных линий, пересекающих линию тренда на уровнях Фибоначчи 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 161,8%, 261,8% и 423,6%.
После сильного подъема или спада цены часто возвращаются назад, корректируя значительную долю (а иногда и полностью) своего первоначального движения. В ходе такого возвратного движения цены часто встречают поддержку/сопротивление на уровнях линий Фибоначчи или вблизи них.
В результате программирования индикатора получилась следующая картина:
Уровни Фибо строятся по High Low последней высшей/низшей точки индикатора ZZ.
При появлении нового уровня ZZ индикатор рисует новые уровни.
Настройки
- Length=6; - Минимальная длина зигзага
- CountBars=1000; - Количество отображаемых баров
