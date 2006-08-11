CodeBaseРазделы
Индикаторы

ZerolagstochsM - индикатор для MetaTrader 4

Collector
Просмотров:
8468
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор ZerolagstochsM - трендовым индикатор, основанный на индикаторе Stochastic.

Длинную позицию можно открывать, когда Синяя линия пересекает Красную линию снизу вверх. Короткую позицию нужно открывать, когда Синяя линия пересекает Красная линию вверху сниз.

Синяя линия: TrendLine(i) = Stoch(8,3,3,i)*0.05 + Stoch(89,21,3,i)*0.43 + Stoch(55,13,3,i)*0.26 + Stoch(34,8,3,i)*0.16 + Stoch(21,5,3,i)*0.10;

Красная линия: LoLine(i) = TrendLine(i)/15 + LoLine(i-1)*14/15;

ZerolagstochsM

Support and Resistance Support and Resistance

Индикатор, отображающий уровни поддержки и сопротивления на основе индикатора Fractals.

CoeffofLine CoeffofLine

Индикатор показывает вероятное направление движения графика в будущем (2-3 бара).

NRMA NRMA

Известный индикатор от Константина Копыркина.

iFractals iFractals

Индикатор показывает фракталы, используя одноимённой встроенный индикатор.