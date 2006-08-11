Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZerolagstochsM - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8468
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ZerolagstochsM - трендовым индикатор, основанный на индикаторе
Stochastic.
Длинную позицию можно открывать, когда Синяя линия пересекает Красную линию снизу вверх. Короткую позицию нужно открывать, когда Синяя линия пересекает Красная линию вверху сниз.
Синяя линия: TrendLine(i) = Stoch(8,3,3,i)*0.05 + Stoch(89,21,3,i)*0.43 + Stoch(55,13,3,i)*0.26 + Stoch(34,8,3,i)*0.16 + Stoch(21,5,3,i)*0.10;
Красная линия: LoLine(i) = TrendLine(i)/15 + LoLine(i-1)*14/15;
ZerolagstochsM
Support and Resistance
Индикатор, отображающий уровни поддержки и сопротивления на основе индикатора Fractals.CoeffofLine
Индикатор показывает вероятное направление движения графика в будущем (2-3 бара).