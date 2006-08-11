Индикатор ZerolagstochsM - трендовым индикатор, основанный на индикаторе Stochastic.



Длинную позицию можно открывать, когда Синяя линия пересекает Красную линию снизу вверх. Короткую позицию нужно открывать, когда Синяя линия пересекает Красная линию вверху сниз.

Синяя линия: TrendLine(i) = Stoch(8,3,3,i)*0.05 + Stoch(89,21,3,i)*0.43 + Stoch(55,13,3,i)*0.26 + Stoch(34,8,3,i)*0.16 + Stoch(21,5,3,i)*0.10;



Красная линия: LoLine(i) = TrendLine(i)/15 + LoLine(i-1)*14/15;