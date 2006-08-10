ROC (price Rate-of-Chande)

Индикатор скорости изменения цены (ROC) показывает разность между текущей ценой и ценой n периодов назад. Индикатор отражает зависимость между теми же величинами, но не в виде разности, а в виде отношения. ROC как осциллятор отражает волнообразное движение цены, измеряя величину ценового изменения за определенный период. Если цены растут, ROC также растет. Если цены падают, ROC падает вместе с ними. Чем больше ценовое изменение, тем сильнее меняется ROC.

Период расчета ROC может варьироваться от одного (при этом график индикатора становится очень чувствительным, так как он отражает изменение цены всего за один бар) до 200 и более. Наиболее распространены 12 и 25-периодные ROC, которые применяются для краткосрочной и среднесрочной торговли. Именно эти периоды расчета предложили Джеральд Аппель (Gerald Appel) и Фред Хитшлер (Fred Hitschler) в книге "Торговые системы для фондового рынка" (Stock Market Trading Systems.).

12-периодный ROC -превосходный краткосрочный и среднесрочный индикатор перекупленности/перепроданности. Чем выше ROC, тем более перекуплен рынок; чем ниже ROC, тем выше вероятность подъема. Однако, как и при использовании всех прочих индикаторов перекупленности/перепроданности, не следует спешить с открытием позиции до тех пор, пока сам рынок не сменит направление движения (т.е. повернет вверх или вниз). Рынок, кажущийся перекупленным, может оставаться таковым в течение некоторого времени. Вообще, состояния крайней перекупленности/перепроданности обычно предполагают продолжение текущей тенденции.

Для 12-периодного ROC очень сильно прослеживается ярко выраженная цикличность. Поэтому изучение предыдущих циклов ROC, и соотнесение их с текущей динамикой рынка зачастую позволяет предвосхищать изменения цен.

ROC(N, i) = 100*(Close(i) - Close(i - N)) / Close(i - N),

где:

N - период индикатора;

i - номер текущего бара.

