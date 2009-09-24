Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Адаптивный параболик. - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 13576
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Основной проблемой трендовых индикаторов является куча ложных сигналов на флэтовых участках. Параболик не исключение. Предлагаемый параболик имеет зависящую от волатильности чувствительность: чем спокойней, тоньше рынок, тем меньше его чувствительность (фактор ускорения) и, соответственно, меньше ложных переворотов.
Стандартный параболик имеет два параметра:
Step - шаг фактора ускорения (AF) и он же его - AF - начальная величина.
Maximum - максимальное значение AF.
В предлагаемом индикаторе Step является функцией от волатильности, измеряемой индикатором _MasterSlave, специально предназначенным для целей адаптации др. индикаторов к характеру рынка. Описание _MasterSlave здесь. Параметр параболика Maximum я не трогал.
Входной параметр параболика Step разбит на два - границы его изменения - StepFrom и StepTo. На этом отличия от стандартного параболика заканчиваются. Остальные входные параметры индикатора _SAR_Slave относятся к _MasterSlave.
На скриншоте приведены стандартный (красный) параболик с параметрами (0.02, 02) и адаптивный (синий) параметрами (0.005 - 0.02, 0.2). Для наглядности в подокне выведен _MasterSlave. Без комментариев - все очевидно.
В архиве вместе с _SAR_Slave найдете _MasterSlave и еще один волатильно-зависимый инидкатор - _StochSlave - стохастик. Для кучи.
З.Ы. Не уверен, что продолжу выкладывать в Code Base, адаптированные таким образом индикаторы, т.к. принцип реализации в коде мной объяснен, и ничего нового в том, что я напишу их и выложу здесь, не будет. Не будем засорять рутиной Code Base. Есть ветка, где я буду по мере востребованности выкладывать коды и (надеюсь!) не только я.
З.З.Ы. Можете использовать _SAR_Slave вместо стандартного параболика в индикаторе канал/зигзаг на параболике - _Channel@SAR. Надеюсь, сообразите как.
5 сделок по мартингейлу плюс последняя - локировочнаяMarketvision.mq4
Индикатор Marketvision.mq4 исполнен в основном окне графика котировок и может применяться как советник в торговле различными финансовыми инструментами.
небольшой информационный индикатор показывающий основные параметры валютного символаLWMA_ATR.mq4
Индикатор Линейно-Взвешенного Среднего Истинного Диапазона (Linear Weighted Average True Range, ATR) представляет собой линейно-взвешенное скользящее среднее значений истинного диапазона.