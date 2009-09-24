Основной проблемой трендовых индикаторов является куча ложных сигналов на флэтовых участках. Параболик не исключение. Предлагаемый параболик имеет зависящую от волатильности чувствительность: чем спокойней, тоньше рынок, тем меньше его чувствительность (фактор ускорения) и, соответственно, меньше ложных переворотов.



Стандартный параболик имеет два параметра:

Step - шаг фактора ускорения (AF) и он же его - AF - начальная величина.

Maximum - максимальное значение AF.

В предлагаемом индикаторе Step является функцией от волатильности, измеряемой индикатором _MasterSlave, специально предназначенным для целей адаптации др. индикаторов к характеру рынка. Описание _MasterSlave здесь. Параметр параболика Maximum я не трогал.



Входной параметр параболика Step разбит на два - границы его изменения - StepFrom и StepTo. На этом отличия от стандартного параболика заканчиваются. Остальные входные параметры индикатора _SAR_Slave относятся к _MasterSlave.

На скриншоте приведены стандартный (красный) параболик с параметрами (0.02, 02) и адаптивный (синий) параметрами (0.005 - 0.02, 0.2). Для наглядности в подокне выведен _MasterSlave. Без комментариев - все очевидно.





В архиве вместе с _SAR_Slave найдете _MasterSlave и еще один волатильно-зависимый инидкатор - _StochSlave - стохастик. Для кучи.

З.Ы. Не уверен, что продолжу выкладывать в Code Base, адаптированные таким образом индикаторы, т.к. принцип реализации в коде мной объяснен, и ничего нового в том, что я напишу их и выложу здесь, не будет. Не будем засорять рутиной Code Base. Есть ветка, где я буду по мере востребованности выкладывать коды и (надеюсь!) не только я.



З.З.Ы. Можете использовать _SAR_Slave вместо стандартного параболика в индикаторе канал/зигзаг на параболике - _Channel@SAR. Надеюсь, сообразите как.

