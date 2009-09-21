Ставь лайки и следи за новостями
Имя: Саша, mailto: marketadviser@rambler.ru
Технический анализ курса валютных пар выполняется по средствам фундаментальной статистики. На ряду с основными статистическими показателями используются средства контроля волатильности, маркировки и уведомления по средствам отправки сообщения на электронный адрес. Отслеживание рыночной ситуации выполняется по средствам анализа прочих валютных пар, движения цен относительно их средней арифметической величины. Длинна исходной выборки выбирается пользователем в меню «Настройка индикатора» и задаётся точной датой и временем, с приходом новой котировки цен длинна выборки увеличивается. Если выбирается период в «Bar» то длинна выборки остается неизменной. Периодичность расчёта устанавливается в тиках, где каждый тик это новая поступившая цена инструмента, при достижении которой счётчик сбрасывается, сохраняя рассчитанные показатели в файле: C:\Program Files\ - Терминал - \experts\files\File Statistica.csv, и отправляется почтой. Если выполняется условие и волатильность «Bara» превышает допустимые нормы, выполняется маркировка бара и отправка уведомления на электронный адрес.
Для использования индикатора необходимо скопировать Marketvision.mq4 в каталог C:\Program Files\ - Терминал - \experts\indicators\Marketvision.mq4
Меню, настройки индикатора:
- ExBar=60;
Количество бар, формирует выборку.
- ExTime="2009.09.14 00:00";
Выборка по времени, если ExBar=0.
- ExTic=1200;
Время перерасчёта статистики, в тиках.
- ExPoint=6;
Маркер валатильности в пунктах.
- ExSanction=false;
Для отправки сообщений по электронной почте нужно, пройти регистрацию, внести регистрационные данные в (программа, настройки, почта) и переключится на true.
- Trac[]={"EURUSD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","AUDUSD","CADCHF","GOLD"};
Отслеживаемые валютные пары, могут быть дополнены...
Советы:
- Для оперативного реагирования и контроля рыночной ситуации, выберай небольшой таймфрейм M1, так-ка сообщение о волатильности рынка формируется с приходом нового бара.
- В случае если требуется получить статистику на электронный адрес установи время перерасчёта боле длительным (1 минута ~ 50 Tic, ExTic=500), чтобы сообщение не было принято за спам и блокировано сервером.
