Технический анализ курса валютных пар выполняется по средствам фундаментальной статистики. На ряду с основными статистическими показателями используются средства контроля волатильности, маркировки и уведомления по средствам отправки сообщения на электронный адрес. Отслеживание рыночной ситуации выполняется по средствам анализа прочих валютных пар, движения цен относительно их средней арифметической величины. Длинна исходной выборки выбирается пользователем в меню «Настройка индикатора» и задаётся точной датой и временем, с приходом новой котировки цен длинна выборки увеличивается. Если выбирается период в «Bar» то длинна выборки остается неизменной. Периодичность расчёта устанавливается в тиках, где каждый тик это новая поступившая цена инструмента, при достижении которой счётчик сбрасывается, сохраняя рассчитанные показатели в файле: C:\Program Files\ - Терминал - \experts\files\File Statistica.csv, и отправляется почтой. Если выполняется условие и волатильность «Bara» превышает допустимые нормы, выполняется маркировка бара и отправка уведомления на электронный адрес.

Для использования индикатора необходимо скопировать Marketvision.mq4 в каталог C:\Program Files\ - Терминал - \experts\indicators\Marketvision.mq4

Меню, настройки индикатора:

Количество бар, формирует выборку. ExTime="2009.09.14 00:00";

Выборка по времени, если ExBar=0. ExTic=1200;

Время перерасчёта статистики, в тиках. ExPoint=6;

Маркер валатильности в пунктах. ExSanction=false;

Для отправки сообщений по электронной почте нужно, пройти регистрацию, внести регистрационные данные в (программа, настройки, почта) и переключится на true. Trac[]={"EURUSD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","AUDUSD","CADCHF","GOLD"};

Отслеживаемые валютные пары, могут быть дополнены...

