Советники

Marketvision.mq4 - эксперт для MetaTrader 4

kuzya
Просмотров:
6188
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

Имя: Саша, mailto: marketadviser@rambler.ru

Технический анализ курса валютных пар выполняется по средствам фундаментальной статистики. На ряду с основными статистическими показателями используются средства контроля волатильности, маркировки и уведомления по средствам отправки сообщения на электронный адрес. Отслеживание рыночной ситуации выполняется по средствам анализа прочих валютных пар, движения цен относительно их средней арифметической величины. Длинна исходной выборки выбирается пользователем в меню «Настройка индикатора» и задаётся точной датой и временем, с приходом новой котировки цен длинна выборки увеличивается. Если выбирается период в «Bar» то длинна выборки остается неизменной. Периодичность расчёта устанавливается в тиках, где каждый тик это новая поступившая цена инструмента, при достижении которой счётчик сбрасывается, сохраняя рассчитанные показатели в файле: C:\Program Files\ - Терминал - \experts\files\File Statistica.csv, и отправляется почтой. Если выполняется условие и волатильность «Bara» превышает допустимые нормы, выполняется маркировка бара и отправка уведомления на электронный адрес.

Для использования индикатора необходимо скопировать Marketvision.mq4 в каталог C:\Program Files\ - Терминал - \experts\indicators\Marketvision.mq4

Меню, настройки индикатора:

  • ExBar=60;
    Количество бар, формирует выборку.
  • ExTime="2009.09.14 00:00";
    Выборка по времени, если ExBar=0.
  • ExTic=1200;
    Время перерасчёта статистики, в тиках.
  • ExPoint=6;
    Маркер валатильности в пунктах.
  • ExSanction=false;
    Для отправки сообщений по электронной почте нужно, пройти регистрацию, внести регистрационные данные в (программа, настройки, почта) и переключится на true.
  • Trac[]={"EURUSD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","AUDUSD","CADCHF","GOLD"};
    Отслеживаемые валютные пары, могут быть дополнены...

Советы:

  • Для оперативного реагирования и контроля рыночной ситуации, выберай небольшой таймфрейм M1, так-ка сообщение о волатильности рынка формируется с приходом нового бара.
  • В случае если требуется получить статистику на электронный адрес установи время перерасчёта боле длительным (1 минута ~ 50 Tic, ExTic=500), чтобы сообщение не было принято за спам и блокировано сервером.
