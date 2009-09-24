CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MarketInfo - индикатор для MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov
Просмотров:
6318
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Небольшой информационный индикатор показывающий основные параметры валютного символа : спред, стоплевел, стоимость пипса, размер залога и прочие параметры символа. Очень удобен для наглядного контроля ( в случах расширения спреда и стопов перед новостями ) .

Имеет небольшой встроенный калькулятор - при установке на чарт попросит вас установить лот которым вы будете торговать, и все дальнейшие параметры в валюте депо будут выводиться именно для этого лота, что очень удобно например для знания сколько вы заплатите свопов. Данные по времени открытия и закрытия рынка корректно будут работать только на часовом ТФ.


Адаптивный параболик. Адаптивный параболик.

Параболик с шагом фактора ускорения (Step), зависящим от волатильности.

TENGRI_Trofi 1.4.13 TENGRI_Trofi 1.4.13

5 сделок по мартингейлу плюс последняя - локировочная

LWMA_ATR.mq4 LWMA_ATR.mq4

Индикатор Линейно-Взвешенного Среднего Истинного Диапазона (Linear Weighted Average True Range, ATR) представляет собой линейно-взвешенное скользящее среднее значений истинного диапазона.

ReverseSystem ReverseSystem

Несливающая система