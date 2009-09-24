Ставь лайки и следи за новостями
Небольшой информационный индикатор показывающий основные параметры валютного символа : спред, стоплевел, стоимость пипса, размер залога и прочие параметры символа. Очень удобен для наглядного контроля ( в случах расширения спреда и стопов перед новостями ) .
Имеет небольшой встроенный калькулятор - при установке на чарт попросит вас установить лот которым вы будете торговать, и все дальнейшие параметры в валюте депо будут выводиться именно для этого лота, что очень удобно например для знания сколько вы заплатите свопов. Данные по времени открытия и закрытия рынка корректно будут работать только на часовом ТФ.
