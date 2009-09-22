Авторы:

Настоящего автора, первопроходца, использовавшего доливку с мартингейлом - не знаю. Гдето дизнул исходник и модифицировал под себя, добавив тех.анализ и некоторые условия торгов. Могу перечислить людей, которые участвовали в иных модификациях советника, я лишь создал свою версию.

Martingeil

Semen Osipov

Неизвестный создатель советника "Проверка"

Советник настроен на пятизначный ДЦ, рублёвый PAMM-счёт Альпари. Начальный депозит 500 000 руб.

Все параметры описаны внутри кода.

После тестов прошу поделиться ценными параметрами.

Таймфрейм не меньше М30. Символ - любой.

Пример: GBPUSD (1999 - 2009)

ps: в 14 версии вынес дополнительные параметры индикаторов наружу (индикаторы ищите в архиве с 13 версией)

EURCHF (1999 - 2009)





ps2: в версии 15, если MagicNumber = 0, то советник примет за своих все остальные ордера на текущем инструменте!

