TENGRI_Trofi 1.4.13 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6361
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Авторы:
Настоящего автора, первопроходца, использовавшего доливку с мартингейлом - не знаю. Гдето дизнул исходник и модифицировал под себя, добавив тех.анализ и некоторые условия торгов. Могу перечислить людей, которые участвовали в иных модификациях советника, я лишь создал свою версию.
Неизвестный создатель советника "Проверка"
Советник настроен на пятизначный ДЦ, рублёвый PAMM-счёт Альпари. Начальный депозит 500 000 руб.
Все параметры описаны внутри кода.
После тестов прошу поделиться ценными параметрами.
Таймфрейм не меньше М30. Символ - любой.
Пример: GBPUSD (1999 - 2009)
ps: в 14 версии вынес дополнительные параметры индикаторов наружу (индикаторы ищите в архиве с 13 версией)
EURCHF (1999 - 2009)
ps2: в версии 15, если MagicNumber = 0, то советник примет за своих все остальные ордера на текущем инструменте!
