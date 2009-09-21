Описание:

Советник работает по вершинам графика CCI. Для фильтра использовал комбинацию свечей. Ордер открывается за 20 секунд до завершения формирования свечи (Woodies CCI). Стоп лос тралится в безубыток. Если стоп лос равен нулю - то значение выставляется автоматически на семь пунктов выше/ниже максимума последней завершенной свечи.

Добавлен Мартингейл по лоту. Огромное спасибо Борису (forex-master) за помощь в доработке.





Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)

Период 1 Час (H1) 2009.01.05 00:00 - 2009.09.15 23:00 (2009.01.05 - 2009.09.16)

Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Параметры block_01=" основные параметры для индикаторов"; LotSize=1; MM=true; LotExponent=7; LotExponentStart=1; LotExponentMax=3; SL=200; TP=41; kCCI=27; block_02=" основные параметры для безубытка"; AllPositions=false; ProfitTrailing=true; TrailingStop=30; TrailingStep=8; UseSound=true; block_03=" настройка функции управления капиталом"; uplot=true; lotmin=0.1; lotmax=0.7; lotstep=0.1; lastprofit=1;



Баров в истории 5332 Смоделировано тиков 8852897 Качество моделирования 90.00%

Ошибки рассогласования графиков 0



Начальный депозит 10000.00

Чистая прибыль 41865.92 Общая прибыль 63243.20 Общий убыток -21377.28

Прибыльность 2.96 Матожидание выигрыша 360.91

Абсолютная просадка 3632.40 Максимальная просадка 13168.80 (28.97%) Относительная просадка 39.06% (4970.00)



Всего сделок 116 Короткие позиции (% выигравших) 52 (86.54%) Длинные позиции (% выигравших) 64 (92.19%)

Прибыльные сделки (% от всех) 104 (89.66%) Убыточные сделки (% от всех) 12 (10.34%)

Самая большая прибыльная сделка 2870.00 убыточная сделка -2028.80

Средняя прибыльная сделка 608.11 убыточная сделка -1781.44

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 29 (13862.48) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-2028.80)

Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 13862.48 (29) непрерывный убыток (число проигрышей) -2028.80 (1)

Средний непрерывный выигрыш 9 непрерывный проигрыш 1









