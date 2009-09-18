Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Lock&Scalping series - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12683
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Изначально советник создавался как ночной скальпер для евроусд, потом добавились блоки, модули, расширения . совместная торговля нескольких советников в режиме портфеля, методы лока - разлока, частичные закрытия и прочее. под его нужды было разработанно несколько разных индикаторов (включая ХМА). В архиве файлы советников, инструкции по настройке и оптимизации. Советники построены по модульной системе на основе пользовательских фуннкций, функции все подписаны комментариев достаточно. Так что можно расматривать их ( советники) как хороший учебный материал. Особые благодарности KIMIV - его торговые функции ( которые уже давно стали стандартом для mql4 ) широко здесь представлены и показали себя с наилучшей стороны.
Графики из двух платформ Metatrader выводится в одном окне.Period_Converter_MultiWindows
Улучшенный вариант Period_Converter_Opt, который есть улучшенный вариант скрипта Period_Converter :-)
Индикатор отображает диапазоны движения цены в течение различных торговых сессий.CCI_H1+Martin_EURUSD
Советник работает по вершинам графика CCI+Мартин