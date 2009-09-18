Изначально советник создавался как ночной скальпер для евроусд, потом добавились блоки, модули, расширения . совместная торговля нескольких советников в режиме портфеля, методы лока - разлока, частичные закрытия и прочее. под его нужды было разработанно несколько разных индикаторов (включая ХМА). В архиве файлы советников, инструкции по настройке и оптимизации. Советники построены по модульной системе на основе пользовательских фуннкций, функции все подписаны комментариев достаточно. Так что можно расматривать их ( советники) как хороший учебный материал. Особые благодарности KIMIV - его торговые функции ( которые уже давно стали стандартом для mql4 ) широко здесь представлены и показали себя с наилучшей стороны.