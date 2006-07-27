CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

ADX System - эксперт для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
7423
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

    Советник ADX_System.

    Результаты тестирования:





Revers Revers

Скрипт Revers.

T3 Taotra NK T3 Taotra NK

Индикатор T3 Taotra_NK.

AMA&AMAsig AMA&AMAsig

Индикатор AMA&AMAsig.

DailyPivot Shift DailyPivot Shift

Отличается от обычного DailyPivot индикатора тем, что уровни могут быть рассчитаны со сдвигом.