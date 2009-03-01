CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

iK_tay индикатор-советник - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Katsko
Просмотров:
17330
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Ориганальный индикатор выдает рекомендации (прогноз) на завтра в виде уровней ТейкПрофит, СтопЛосс и направления торговли (Buy или Sell). Идеология индикатора: предлагаемые на завтра уровни и направление генерируются такими, которые давали стабильный выигрыш за предыдущий период (например, месяц). Предполагается, что такая же тенденция сохранится и на завтра (на один день). И так на каждый день. Работает в периодах от 5мин до 1день. 

Коментарий к показаниям индикатора.

-----------------------------------------------------

На индикаторе красная ломаная линия - динамика прибыли/убытка за предыдуший месяц. Светло зеленые столбики гистограммы - приказы, генерируемые индикатором. Вверх - покупать, вниз - продавать. Последний столбик (сгенерированный в текущий день) - приказ на завтра. Розовая, толщиной 2, горизонтальная линия - рекомендуемый ТейкПрофит (в левом верхнем углу индикатора - это первое значение/цифра). Сиреневая, толщиной 1, горизонтальная линия - рекомендуемый СтопЛосс (в левом верхнем углу индикатора - это второе значение/цифра). ТейкПрофит и СтопЛосс - в поинтах относительно уровня открытия позиции. Синие столбики гистограммы - величина Профита/Лосса, полученная в конкретный момент.

Принцип построения индикатора.

----------------------------------------------

Позиция открывается в момент начала бара (на суточном графике - в 00 часов). Если в течение текущего бара/суток размах в сторону, противоположную открытия позиции, будет более заданного СопЛосса - получили убыток/Лосс. Если этого не случилось и при этом размах в сторону открытия позиции будет больше заданного ТейкПрофита - получили прибыль/Профит. Если к концу бара/суток не произошло ни одного из указанных событий - закрываем позицию по цене закрытия бара и получаем прибыль или убыток в зависимости от цены закрытия по отношению к цене открыти. В следующем баре открываем позицию по приказу, сформированному в текущем. По результатам полученной прибыли/убытку строится динамика прибыли.

Механизм работы индикатора.

------------------------------------------

На основание изложенных принципов индикатор подбирает такие величины ТейкПрофита, СтопЛосса и алгоритма, которые в итоге дадут максимальное из возможных значение суммы прибыли за заденный период (для суточного графика - за месяц). Заданный период (исследуемая история): суточный график - месяц, 4-х часовой график - неделя, часовой график - сутки и т.д.

b-clock with hours b-clock with hours

Bar clock with hours, minutes and seconds, especially useful for who trades 4H charts.

Лесенко Лесенко

Мультивалютный эксперт, основанный на стратегии "лестница"

e-Univers e-Univers

Универсальный советник. Предназначен для торговли по сигналам, предварительно записанным в файл.

Индикатор виртуальной эквити Индикатор виртуальной эквити

Индикатор строит линию эквити по данным графических меток.