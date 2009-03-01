Ориганальный индикатор выдает рекомендации (прогноз) на завтра в виде уровней ТейкПрофит, СтопЛосс и направления торговли (Buy или Sell). Идеология индикатора: предлагаемые на завтра уровни и направление генерируются такими, которые давали стабильный выигрыш за предыдущий период (например, месяц). Предполагается, что такая же тенденция сохранится и на завтра (на один день). И так на каждый день. Работает в периодах от 5мин до 1день.

Коментарий к показаниям индикатора.

-----------------------------------------------------

На индикаторе красная ломаная линия - динамика прибыли/убытка за предыдуший месяц. Светло зеленые столбики гистограммы - приказы, генерируемые индикатором. Вверх - покупать, вниз - продавать. Последний столбик (сгенерированный в текущий день) - приказ на завтра. Розовая, толщиной 2, горизонтальная линия - рекомендуемый ТейкПрофит (в левом верхнем углу индикатора - это первое значение/цифра). Сиреневая, толщиной 1, горизонтальная линия - рекомендуемый СтопЛосс (в левом верхнем углу индикатора - это второе значение/цифра). ТейкПрофит и СтопЛосс - в поинтах относительно уровня открытия позиции. Синие столбики гистограммы - величина Профита/Лосса, полученная в конкретный момент.

Принцип построения индикатора.

----------------------------------------------

Позиция открывается в момент начала бара (на суточном графике - в 00 часов). Если в течение текущего бара/суток размах в сторону, противоположную открытия позиции, будет более заданного СопЛосса - получили убыток/Лосс. Если этого не случилось и при этом размах в сторону открытия позиции будет больше заданного ТейкПрофита - получили прибыль/Профит. Если к концу бара/суток не произошло ни одного из указанных событий - закрываем позицию по цене закрытия бара и получаем прибыль или убыток в зависимости от цены закрытия по отношению к цене открыти. В следующем баре открываем позицию по приказу, сформированному в текущем. По результатам полученной прибыли/убытку строится динамика прибыли.

Механизм работы индикатора.

------------------------------------------

На основание изложенных принципов индикатор подбирает такие величины ТейкПрофита, СтопЛосса и алгоритма, которые в итоге дадут максимальное из возможных значение суммы прибыли за заденный период (для суточного графика - за месяц). Заданный период (исследуемая история): суточный график - месяц, 4-х часовой график - неделя, часовой график - сутки и т.д.