Индикаторы

Индикатор Cronex T Demarker GFC (Color) - индикатор для MetaTrader 4

Sergei Kazachenko | Russian English
Просмотров:
13853
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Модификация индикатора Cronex T Demarker GF.

Изменения :

  • Гистограмма дивергенции расцвечена по движению относительно предыдущего бара гистограммы

Spazm Spazm

работа на продолжение движения с переворотом позиции после закрытия

7_Macd 7_Macd

Еще одна разновидность Macd. Не помню выкладывался ли он.

2pbIdealMA 2pbIdealMA

Мувинг

Ma_Parabolic_st2 Ma_Parabolic_st2

Параболик, нарисованный от минимумов и максимумов движущейся средней. Эффективно показывает тренды на малых таймфреймах, позволяя исключить в большей степени частые переключения, характерные для индикатора "Parabolic SAR".