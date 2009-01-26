CodeBaseРазделы
Nikolay Kositsin | Russian English
Два мувинга 2pbIdealMA.mq4 и 2pbIdeal3MA.mq4, автором алгоритма усреднения в которых является Neutron. Во втором индикаторе 2pbIdeal3MA.mq4 этот алгоритм усреднения использован три раза.

